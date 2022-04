Brugg In Coiffeur-Geschäft eingestiegen: Einbrecher festgenommen Ein zunächst unbekannter Mann stieg in ein Coiffeur-Geschäft ein. Auf der Fahndung nahm die Grenzwache einen Mann unter dringendem Tatverdacht fest. 27.04.2022, 10.19 Uhr

Eine Drittperson meldete am Dienstag kurz nach 01.30 Uhr dem Polizeinotruf einen Einbruch. Demnach wurde beobachtet wie in Brugg eine unbekannte männliche Person in ein Coiffeur-Geschäft an der Annerstrasse eingestiegen sei.