Brittnau Grosser Schaden nach Brand in Maschinenpark In einem Werkstattgebäude eines Maschinenparks in Brittnau brach ein Brand aus, der das Gebäude sowie angeschlossene Wohnungen stark beschädigte. 03.11.2021, 14.14 Uhr

Im Werkstattgebäude befanden sich mehrere Traktoren. Kapo AG

Im betroffenen Werkstattgebäude an der Bahnhofstrasse in Brittnau waren mehrere Traktoren eingelagert. Zudem befinden sich angrenzend noch Wohnungen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hätten Anwohner Am Dienstagabend gegen 18:50 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Rund eine Stunde nach Alarmauslösung konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.