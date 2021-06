Storchenvater von Brittnau ist stolz: So viele Störche geschlüpft wie noch nie. Tele M1

Brittnau 30 Jungstörche haben das kalte Regenwetter überlebt Storchenvater Peter Hartmann ist froh: Obwohl das nasse und kalte Mai-Wetter dem Storchennachwuchs in Brittnau zugesetzt hat, sind die Nester gut besetzt. Noch nie waren in der Gemeinde so viele Störche geschlüpft wie dieses Jahr. 16.06.2021, 06.58 Uhr

Auf den Dächern in Brittnau tummeln sich die Störche. Besonders stolz darauf ist Storchenvater Peter Hartmann. Noch vor kurzem musste er um den Nachwuchs bangen. Denn das kalte und nasse Mai-Wetter setzte den Störchen zu: «Das Problem ist, dass sie sehr schnell Lungenentzündungen bekommen, an denen sie innert zwei bis drei Tagen eingehen», sagt er zu Tele M1. Dabei gab es in diesem Jahr eine rekordverdächtige Zahl an geschlüpften Störchen.