Christchindlimärt Bremgarten findet statt

Bremgarten Kanton gibt grünes Licht: Der Christchindlimärt findet definitiv statt – das sind die Auflagen Morgen soll in Bremgarten der grösste Weihnachtsmarkt der Schweiz eröffnet werden. Momentan hat der traditionsreiche Markt eine Bewilligung vom Kanton. Es sei nicht vorgesehen, diese Bewilligung noch zurückzuziehen, teilt der Kanton mit. Dominic Kobelt Aktualisiert 01.12.2021, 14.35 Uhr

Wird der Christchindli-Märt in Bremgarten stattfinden, so wie 2019? Severin Bigler

Am Mittwochmorgen haben die Ostschweizer Kantone die Auflagen für Weihnachtsmärkte verschärft, wie es an einer Medienkonferenz hiess. So darf dort nur noch im Sitzen konsumiert werden und es herrscht generelle Maskenpflicht. Auch in Bremgarten zweifeln einige noch daran, ob der Christchindlimärt morgen Donnerstag tatsächlich eröffnet werden kann. So haben sich etwa Benutzer auf Facebook gemeldet: