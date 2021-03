Bremgarten Autofahrer fährt Pfosten nieder und prallt in Zaun – und macht sich aus dem Staub Ein unbekannter Automobilist rammte zwischen Wohlen und Bremgarten mehrere Pfosten und prallte dann noch gegen einen Baustellenzaun. Die Polizei sucht den Lenker, der sich offenbar unbekümmert aus dem Staub machte. 22.03.2021, 15.26 Uhr

Kapo Aargau

(kob) Eine Automobilistin bemerkte am Montag Morgen um 4.30 Uhr, dass auf der Ausserortsstrecke zwischen Wohlen und Bremgarten mehrere Randleitpfosten und eine Signaltafel am Boden lagen. Die aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass ein Fahrzeug von der Alten Bremgartenstrasse her in die Hauptstrasse eingemündet sein musste.

In Richtung Bremgarten fahrend war der einbiegende Wagen von der Strasse abgekommen und gegen die Pfosten geprallt. Das gleiche Fahrzeug muss in der Folge in Bremgarten beim Kreisverkehr bei der Shell- Tankstelle eine weitere Kollision verursacht haben. So fand die Patrouille dort einen Baustellenzaun niedergedrückt und stark beschädigt vor.

Die Umstände deuten darauf hin, dass die Person am Steuer irgendwann in der Nacht in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Aufgrund zurückgebliebener Teile könnte es sich beim Wagen um einen roten Nissan gehandelt haben. Dieser muss vorne auf beiden Seiten beschädigt sein.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen.

