Bözberg Wird aus der Ex-Gemeinde ein Ortschaftsnamen? Verein ProLinn reicht Gesuch mit 675 Unterschriften ein Im Namen von 675 Gesuchstellenden hat der Verein ProLinn ein Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamen «Linn» eingereicht. 05.03.2021, 14.53 Uhr

Seit der Fusion per 2013 zur Gemeinde Bözberg steht in Linn die neue Ortstafel. efu

(az/cm) ProLinn habe am 4. März beim Kanton Aargau ein Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens «Linn» eingereicht, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Mit dem Gesuch solle der erstmals im Jahr 1306 im Habsburger Urbar erwähnte Ortschaftsname «Linn» als Teil der regionalen, kantonalen und nationalen kulturellen Erbes erhalten bleiben und an kommende Generationen weitergegeben werden.