BirdLife Aargau: So lief die Delegiertenversammlung

40. Delegiertenversammlung Grosses Wiedersehen und eine Kampfansage: Das plant BirdLife Aargau im 2022 Am Samstag fand in Lenzburg die 40. Delegiertenversammlung von BirdLife Aargau statt. Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert. Im Ausblick auf 2022 stand vor allem die Gewässerinitiative im Zentrum. 30.03.2022, 09.35 Uhr

Am Samstag stand das Vernetzungsprojekt «Fördern durch Vernetzen» im Mittelpunkt. Landwirte, Forst sowie Natur- und Umweltschutz haben mit Freiwilligen die Landschaftskammer südlich vom Gofli aufgewertet. zvg

«50 Jahre NVSV Lenzburg, 40 Jahre BirdLife Aargau, 100 Jahre BirdLife Schweiz», lachte Monica Locher, Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Lenzburg (NVSV) bei der Begrüssung, «wenn das kein Grund zum Feiern ist!» Darum habe der Verein die diesjährige Delegiertenversammlung gerne ausgerichtet.

Zwei Veranstaltungen zeigten am Vormittag die grosse Breite an Arbeiten, die in der Sektion von BirdLife geleistet wird. In einer Gruppe wurde das Thema der Nachwuchsförderung erläutert. Ein Thema, in dem der NVSV eine hohe Kompetenz entwickelt hat – nicht nur durch seine Jugendgruppe und den jungen Menschen.

Auch für die Vorstands- und Projektarbeit können stets Menschen für die Mitarbeit gewonnen werden. Sechs Vorstandsmitglieder werden von einem Team von 16 Projektverantwortlichen unterstützt. «Selbst unter den Pensionären finden wir unseren Nachwuchs», erläutert Locher, als sie das Konzept der Seniorengruppe UHU erwähnt.

Endlich wieder eine Zusammenkunft

Regierungsrat Stefan Attiger bedankte sich nachdrücklich für den grossen Beitrag, den der Verband BirdLife Aargau mit seinen Sektionen für die Natur im Aargau leistet. zvg

Die Geschäfte des Dachverbands BirdLife Aargau sind im vergangenen Jahr gut gelaufen. Das zeigt zumindest das leicht positive Ergebnis der Jahresrechnung. Allerdings habe Corona einige Veranstaltungen unmöglich gemacht und so habe man etwas weniger Geld für Öffentlichkeitsarbeit gebraucht. Die Freude über die Zusammenkunft mit den über 90 Delegierten aus 52 Sektionen aus dem ganzen Kanton war daher gross und die Stimmung entsprechend mitteilsam.

Gewässerinitiative steht 2022 im Zentrum der Anstrengungen

BirdLife Aargau will in diesem Jahr der Gewässerinitiative zu einem Grosserfolg verhelfen. Das Ziel seien 10’000 Unterschriften – der Start sei vielversprechend gelaufen, erklärte Kathrin Hochuli, Geschäftsführerin von BirdLife Aargau im geschäftlichen Teil. «Es muss uns gelingen, mit diesem Thema die Menschen zu erreichen. Wasser ist Leben – mehr natürliche Feuchtgebiete sind überlebensnotwendig.»

Der Support aus der Gemeinschaft der Sektionen ist der Initiative sicher. Jetzt gilt es, die breite Öffentlichkeit für die dringlichen Anliegen der Natur zu sensibilisieren. Die grosse Einsatz, mit dem BirdLife Aargau für die Vielfalt der Lebensräume wirkt, kommt dann auch wieder aus ihr zurück, in Form von Naherholung, kühler, sauberer Luft und Wasser sowie einem unermesslichen Reichtum an Tier- und Pflanzenarten. (nbl)