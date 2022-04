Für mehr Biodiversität: Kanton schafft Aargauer Naturpreis

Biodiversität Für mehr Naturvielfalt: Kanton schafft Aargauer Naturpreis Mit dem Programm Natur 2030 will die Abteilung Landschaft und Gewässer des Departements Bau, Verkehr und Umwelt unter anderem mehr Naturvielfalt auch in das Siedlungsgebiet bringen. Um dies zu fördern wurde eigens der Aargauer Naturpreis geschaffen. 08.04.2022, 14.45 Uhr

Der Kanton will die Biodiversität in Siedlungsgebieten fördern. (Themenbild: Limmatpromenade Baden) Sandra Ardizzone

Prominenter Botschafter des Naturpreises ist der in Aarau aufgewachsene Urs Wehrli, schweizweit bekannt mit dem Duo Ursus und Nadeschkin. An der Vernetzungsplattform Natur 2030 letzten Samstag sagte er in einer Video-Botschaft: «Ich gebe zu, ich liebe Ordnung, aber die Ordnung in der Natur, ist eben eigentlich die Unordnung, das Wilde und das Durcheinander, das nennt man Biodiversität». Diese tue uns allen gut, weil sie die Kreativität fördere und grosse und kleine Lebewesen glücklich mache.