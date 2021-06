SVP Aargau will die Hürden ans Gymnasium erhöhen

Bezirksschule Soll der Übertritt ans Gymnasium noch schwieriger werden? SVP findet ja, Rektoren halten das für unnötig Weniger Schüler am Gymnasium und mehr in der Berufslehre, das wünscht sich die SVP. In einer Motion fordert sie deshalb, den für den Übertritt ans Gymnasium benötigten Notenschnitt an der Bezirksschule von 4.7 auf 4.9 anzuheben. Rektoren sehen keinen Handlungsbedarf. Zara Zatti 14.06.2021, 05.00 Uhr

Wer gehört ans Gymnasium und wer nicht? Die SVP will verhindern, dass zu schwache Schüler den Übertritt schaffen.







Gaetan Bally

Wird der Vorstoss der SVP umgesetzt, müssten die Aargauer Schülerinnen künftig 0.2 Notenpunkte besser abschneiden, um ans Gymnasium zu kommen. In einer Motion fordern die SVP-Grossräte Maya Meier und Christoph Hagenbuch, dass der Schnitt an der Bezirksschule nicht mehr 4.7, sondern 4.9 betragen muss. Damit wollen sie verhindern, dass es zu viele und vor allem zu schlechte Schüler an die Mittelschule schaffen.

«Wir beobachten die Tendenz, dass immer mehr Schüler an die Kanti wollen», sagt die Motionärin Maya Meier. Das führe dazu, dass es den Betrieben an guten Lernenden und damit an Fachkräften fehle.

«Es sprechen alle vom Fachkräftemangel, dabei geht vergessen, dass es sich dabei nicht nur um Ingenieure und Ärzte handelt, sondern eben auch um gute Leute im Gewerbe.»

Mehr starke Schüler für die Berufslehre

Meier stellt ausserdem fest, dass in den Köpfen vieler verankert sei, dass Sek- und Realschüler eine Lehre absolvieren und Schülerinnen der Bezirksschule ans Gymnasium gehören. Zu Unrecht, findet Meier. Vermehrt sollen auch mittelstarke und starke Schüler wieder eine Berufsbildung der universitären Laufbahn vorziehen.

Die Hürden für eine akademische Laufbahn sollen also bereits zu Beginn höher gesetzt werden. Das verhindere auch, dass Schüler diesen Weg einschlagen, die dafür eigentlich nicht geeignet sind. Gemeint sind Schülerinnen, die das Gymnasium aufgrund mangelnder Leistung wieder verlassen müssen oder sich nach der Matur nicht an den Universitäten zurechtfinden.

Der Aargau hat im schweizweiten Vergleich eine tiefe Maturitätsquote

Patrick Strössler ist Rektor an der Kantonsschule Zofingen und ausserdem Präsident der Rektorenkonferenz der Kantonsschulen Aargau. Er zeigt sich erstaunt über den Vorstoss der SVP und sieht keinen Handlungsbedarf. Bereits mit der bestehenden Anforderung von einem Notendurchschnitt von 4.7 gebe es kaum Schülerinnen und Schüler, die nach einem Übertritt an die Kanti den Ansprüchen der Mittelschule nicht genügen würden.

Das zeige die Tatsache, dass nach dem ersten Jahr nur selten Schüler die Kanti wieder verlassen, und dass die Aargauer Mittelschüler im kantonalen Vergleich über gute Erfolgsaussichten an den Universitäten verfügen. Ausserdem habe der Kanton Aargau im schweizweiten Vergleich eine tiefe gymnasiale Maturitätsquote: So liegt die Quote im Schweizer Schnitt bei 22 Prozent, im Aargau lediglich bei 16.5 Prozent.

Auch sieht Strössler, dass sich bereits jetzt gute Schüler für eine Lehre entscheiden würden:

«Es gibt viele mittlere bis sehr gute Schüler, die sich bewusst für eine Lehre entscheiden. Die Konkurrenzsituation zwischen Berufslehre und Mittelschule stelle ich nicht fest.»

Die angefragten Rektoren im Kanton Aargau teilen die Meinung von Strössler: Eine Erhöhung des erforderlichen Notendurchschnitts von 4.7 auf 4.9 erachten sie als nicht sinnvoll. Auch die Schülerorganisationen wehren sich gegen höhere Hürden beim Übertritt. Die Leistungen and der Bezirksschule seien nicht unbedingt ein Indikator für den Erfolg am Gymnasium: «Viele SchülerInnen blühen an der Kanti förmlich auf, entwickeln sich weiter und erbringen brillante Leistungen, obwohl sie es nur knapp in die Kanti geschafft haben», sagt Olivia Chianese von der Schülerorganisation der Kantonsschule Wohlen.

«Ich glaube nicht, dass die 0.2 Punkte einen Unterschied machen würden»

Und würde eine Erhöhung um 0.2 Notenpunkte denn überhaupt etwas an der Qualität der Schülerinnen ändern? Da gehen die Meinungen auseinander. «Ein bestimmter Notendurchschnitt allein entscheidet noch nicht darüber, ob ein Schülerin oder ein Schüler später an der Kanti Erfolg haben wird oder nicht», sagt Strössler. «Ich glaube nicht, dass die 0.2 Punkte einen Unterschied machen würden.» Anders sieht es Andreas Hunziker, Rektor der Alten Kantonsschule Aarau: «Eine Erhöhung um 0.2 Notenpunkte würde den Übertritt ans Gymnasium deutlich schwieriger machen.»

Die Motionärin Maya Meier glaubt auch, dass die Erhöhung eine stärkere Selektion bringen würde. Zudem könne man an der konkreten Ausformulierung auch noch etwas ändern, wenn die Motion im Grossen Rat angenommen werde: «Wegen 0.1 Notenpunkten stellen wir uns nicht quer, es geht um eine Stossrichtung.»