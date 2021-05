Bezirksgericht Zofingen Mehrfacher Mordversuch: Prozess vor dem Bezirksgericht Zofingen hat begonnen Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat im Juli 2020 gegen eine 33-jährige Schweizerin Anklage wegen mehrfachen versuchten Mordes, versuchter Anstiftung zum Mord, qualifizierter Brandstiftung und weiterer Delikte erhoben. 27.05.2021, 08.48 Uhr

Die Bewohnerin soll das Feuer absichtlich gelegt haben, um ihren Mann zu töten. zvg

Erfundene Krankheit: Laut Anklageschrift hat die Beschuldigte im April 2015 gegenüber ihrer Arbeitgeberin angegeben, an Leukämie zu leiden. Das Arztzeugnis hatte sie zuhause auf dem PC erstellt und die Unterschrift des Arztes gefälscht. Es sei ihr um das Mitgefühlt der Mitmenschen gegangen und darum, nach aussen als "Powerfrau" zu gelten. Gegenüber der Gutachterin habe sie zunächst an der Aussage, an Leukämie gelitten zu haben, festgehalten. In der künftigen Therapie müsse die Beschuldigte künftig eng begleitet werden. Der Ort, an dem sie sich zurzeit befindet (Justizvollzugsanstalt Hindelbank), sei für sie geeignet. "Solange die Rückfallgefahr so hoch ist, muss sie sicher geführt werden", sagt die Gutachterin.

Mangelnde Empathie: Die Angeklagte selbst habe ihre Störung noch nicht in genügendem Ausmass erkannt. Sie habe eine "absolut mangelnde Empathie" angesichts dessen, was sie ihrem Ehemann angetan habe. Nach aussen wolle sie perfekt erscheinen und tue alles dafür, dieses Bild aufrechtzuerhalten.

Prozessauftakt: Der Prozess vor dem Bezirksgericht hat kurz nach 8 Uhr begonnen. Der Gerichtspräsident erteilt das Wort der Gutachterin, die bei der Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt hat. Diese sei schwerwiegend und einer Erkrankung gleichzusetzen. Aufgrund der Störung sei die Beschuldigte vermindert schuldfähig. Typisch für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung sind ein vermindertes Verantwortungsbewusstsein und die Missachtung sozialer Normen. Nach aussen wollen die Angeklagte perfekt erscheinen. Ohne intensive Therapie werde es die Angeklagte nicht schaffen, die Störung zu überwinden, ansonsten sei auch die Rückfallgefahr gross. Die Therapie werde drei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen.Vor dem Bezirksgericht Zofingen wird heute ein verstörender Kriminalfall verhandelt. Angeklagt ist eine Ehefrau und Mutter, die mehrfach versucht haben soll, ihren Mann für immer loszuwerden. Mit Feuer, Gift und Gas.

Ausgangslage: Beim letzten Versuch soll sie beinahe erfolgreich gewesen sein. In der Nacht zum 30. August 2017 brach nachts um 3.30 Uhr im Einfamilienhaus, in dem das Paar mit seinen zwei Kindern wohnte, Feuer aus. Der damals 36-jährige Ehemann konnte zwar sich und die Kinder in Sicherheit bringen. Er erlitt aber schwerste Brandverletzungen und musste mit einem Rettungsheli ins Spital geflogen werden.

Seine Frau kam noch am gleichen Tag in Untersuchungshaft, weil sich der Verdacht erhärtete, sie könnte den Brand absichtlich gelegt haben.

Laut Oberstaatsanwaltschaft verdichtete sich im Verlauf der Strafuntersuchung der Verdacht gegen die Beschuldigte, «und es ergaben sich stetig neue Ermittlungsansätze zu zahlreichen weiteren Straftaten», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Decke mit Benzin getränkt und in Brand gesteckt

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft der Frau vor, ihren Mann in der Brandnacht mit einer benzingetränkten Decke zugedeckt und diese angezündet zu haben – dahinter sei Tötungsabsicht gestanden. Zudem werden ihr mehrere weitere Tötungsversuche vorgeworfen. So soll die Beschuldigte versucht haben, ihren Ehemann mit Gas und Gift umzubringen. Das Gift soll sie laut ZT-Informationen Lebensmitteln beigefügt haben. Zudem soll sie versucht haben, ihren Mann durch eine Drittperson – also einen Auftragskiller – töten zu lassen.

Zudem werden der Frau Betrug, mehrfacher Pfändungsbetrug und mehrfache Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie soll durch «zahlreiche deliktische Handlungen» versucht haben, die Schieflage der Familienfinanzen, für die sie zuständig war, vor ihrem Mann zu verbergen.

Die Beschuldigte befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Für sie gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft wird ihre Anträge erst heute bekannt geben. (zto)