Bezirksgericht Zofingen - Auf dem Weg zur Waschanlage: Junger Rumäne raste mit 103 statt 50 km/h durch das Dorf – Auto erhält er zurück

Auf dem Weg zur Waschanlage: Junger Rumäne raste mit 103 statt 50 km/h durch das Dorf – Auto erhält er zurück Das Bezirksgericht Zofingen ersparte dem Beschuldigten den Landesverweis und den Auto-Entzug. Der Raser-Tatbestand sei nur knapp erfüllt, argumentierte der Richter. 27.07.2021

Der Lenker, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, soll sich auf dem Weg zur Waschanlage befunden haben. (Symbolbild) Bild: Susann Basler

Er war erst seit kurzem in der Schweiz und schon fiel ein heute 24-jähriger Rumäne mit strafbarem Verhalten auf der Strasse auf. Mitte Dezember 2019 raste der dreifache Vater an einem Sonntagmittag mit 103 km/h durch Murgenthal, obwohl dort die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beträgt. Er habe nicht gemerkt, dass er so schnell fahre, sagte der Beschuldigte, der in Arbeitskleidung erschien, vor Bezirksgericht Zofingen.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm warf dem 24-Jährigen vor, dass er durch die vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingegangen ist. «Der Beschuldigte fuhr zu schnell, viel zu schnell», hielt Staatsanwältin Caroline Dreier an der Gerichtsverhandlung fest.

«Erst eine Polizeikontrolle stoppte ihn.» Sie forderte vor den Schranken eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie eine Verbindungsbusse von 3000 Franken und einen Landesverweis von fünf Jahren. Weiter sei das Fahrzeug einzuziehen und zu verwerten.

Beschuldigter habe Geschwindigkeit «nicht wahrgenommen»

Dass er zu schnell gefahren ist, bestritt der Beschuldigte vor Gericht nicht. «Ich habe einen grossen Fehler gemacht und entschuldige mich dafür», liess er via Übersetzerin Gerichtspräsident Florian Lüthy ausrichten. Er sei mit einem Kollegen nach Olten gefahren. Die Geschwindigkeit habe er nicht wahrgenommen. Er könne sich auch nicht daran erinnern, dass er ein Auto überholt habe. Er wäre schon froh, wenn er seinen Wagen wieder zurückerhalten würde – diesen habe ihm sein Schwiegervater bezahlt.

Zugute kam dem Beschuldigten, dass er bis anhin weder in Rumänien noch in der Schweiz vorbestraft war. Zudem zeigte er sich während des Verfahrens einsichtig und kooperativ. Der junge Mann, dessen Familie in Rumänien wohnt, kam in den vergangenen zwei Jahren immer wieder in die Schweiz, um zu arbeiten. Inzwischen hat er auch eine Festanstellung gefunden. Seine Zukunft sehe er in der Schweiz, sagte er vor Gericht.

Er wolle sich um eine Wohnung kümmern, den B-Ausweis beantragen und bald seine Familie in die Schweiz holen, ergänzte er. Zum Motiv, warum er so schnell fuhr, sagte der Beschuldigte nichts. Klar ist: Er wollte lediglich an einer Tankstelle in Olten sein Auto waschen.

«Der Raser-Tatbestand ist nur knapp erfüllt»

Der amtliche Verteidiger des Rumänen führte ins Feld, dass das Vergehen seines Mandanten zwar unter den Raser-Artikel fällt, der Übertritt aber an der untersten Schwelle war. Er verlangte die gesetzliche Mindeststrafe von zwölf Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem forderte er den Verzicht auf einen Landesverweis sowie die Rückgabe des Audis an den Rumänen.

Gerichtspräsident Lüthy folgte der Verteidigung. Er verurteilte den Rumänen zu einer bedingten zwölfmonatigen Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auf einen Landesverweis verzichtete er. Zudem erhält der Mann den Audi zurück. Lüthy argumentierte: «Der Tatbestand ist nur knapp erfüllt, also ist die Mindeststrafe angemessen. Und die Prognosen für den Beschuldigten sind nicht schlecht.»