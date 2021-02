Bezirksgericht Kulm Tödlicher Unfall in Dürrenäsch: Staatsanwaltschaft verlangt 18 Monate bedingt Vor dem Bezirksgericht Kulm findet am Dienstag der Prozess gegen einen heute 38-Jährigen statt, der am 23. Dezember 2016 in Dürrenäsch mit dem Auto in eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder gefahren ist. Noemi Lea Landolt 09.02.2021, 12.38 Uhr

Dürrenäsch: Das wenige Wochen alte Baby starb einen Tag nach dem Unfall. Urs Helbling

Bevor der Unfall passierte, waren sie in Aarau beim Coiffeur – der Beschuldigte und seine beiden kleinen Kinder. Von der Aarauer Telli fuhren sie dann am späteren Nachmittag des 23. Dezember 2016 via Schafisheim, Seon und Hallwil nach Dürrenäsch. Sie hörten Musik. Kurz bevor sie zuhause ankamen, passierte es. In einer Rechtskurve fuhr der heute 38-Jährige geradeaus über das Trottoir. Dort erfasste er eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern und dem Hund am Spazieren war.