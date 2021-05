Bezirksgericht Kulm Psychisch kranker Mann rast mit 140 km/h auf Polizisten zu: Nun steht er wegen versuchter Tötung vor Gericht Vor zwei Jahren fuhr ein Schweizer mit viel zu hoher Geschwindigkeit nur knapp an zwei Kantonspolizisten vorbei. Unter was für einer psychischen Störung der Mann leidet, darüber sind sich die Psychiater uneinig. Zara Zatti 25.05.2021, 18.52 Uhr

Die Ursache für die Raserfahrt blieb vor Gericht unklar. (Symbolbild) Donato Caspari / caspfoto.ch

Dass der Mann, der am Dienstag unter anderem wegen versuchter Tötung vor Gericht stand, eine psychische Störung hat, war für beide Seiten unbestritten. Die Frage, um die sich vor dem Bezirksgericht Kulm alles drehte, war, um was für eine Störung es sich handelt. Dabei waren sich auch die beiden Psychiater, die je ein Gutachten erstellt hatten, nicht einig. Doch von vorne.

Am 15. April 2019 kollidierten am Bahnhof Birrwil ein Auto und ein Zug. In der Folge musste der Abschleppdienst kommen. Zwei Kantonspolizisten wurden aufgeboten. Zudem waren mehrere Mitarbeiter der SBB vor Ort.

«Er nahm den Tod des Polizisten in Kauf»

Die Anwesenden hörten von weitem ein Motorrad, das sie kurz darauf aus Richtung Beinwil am See näherkommen sahen. Der SBB-Mitarbeiter gab dem Fahrer, einem mittlerweile 32-jährigen Schweizer, ein Haltezeichen. Dieser fuhr aber weiter, woraufhin der SBB-Mitarbeiter zur Seite sprang.

Das Motorrad raste dann mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h vorbei, wie es in der Anklageschrift steht. Auch die beiden Kantonspolizisten signalisierten dem Motorradfahrer anzuhalten. Als sie merkten, dass dieser ihrer Aufforderung nicht nachkam, machten sie einen Schritt zurück und gaben die Fahrbahn frei.

Der Beschuldigte raste dann mit 138 km/h und einem Abstand von zwei bis drei Metern am ersten Polizisten vorbei. Was danach passierte, darüber wurde am Gericht gestritten. Laut Anklageschrift machte der Beschuldigte eine Lenkbewegung und fuhr direkt auf den zweiten Polizisten zu, welcher sich nur mit einem reflexartigen Sprung vor einer Kollision retten konnte.

Laut dem Staatsanwalt wäre es zu einem Zusammenprall gekommen, wenn der Polizist nicht ausgewichen wäre. «Der Angeklagte wäre nicht mehr in der Lage gewesen auszuweichen, dadurch nahm er den Tod des Polizisten in Kauf», heisst es in der Anklageschrift.

«Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu überfahren»

Der Beschuldigte flüchtete vom Unfallort und verlor weiter vorne die Kontrolle. Danach wurde er verhaftet. Er hatte 1,49 bis 2,47 Promille intus, zudem besass er zu diesem Zeitpunkt keinen Führerschein. Vor dem Bezirksgericht Kulm musste sich der Schweizer also gleich wegen mehrerer Delikte verantworten: versuchte Tötung, Gefährdung des Lebens, Verletzung der Verkehrsregeln, Fahren ohne Führerschein, Fahren in fahruntauglichem Zustand und schwere Verkehrsregelverletzung. Weil durch die Flucht kein Bluttest durchgeführt werden konnte, ist er zusätzlich wegen versuchter Vereitelung der Blutprobe angeklagt.

Der Beschuldigte bekennt sich zu den Verletzungen der Verkehrsregeln, die versuchte Tötung und die Gefährdung des Lebens bestreitet er. Den von mehreren Augenzeugen berichteten «Schlenker» auf den Kantonspolizisten habe es nicht gegeben: «Ich habe definitiv keinen Schlenker gemacht und ich hatte sicher nicht die Absicht, jemanden zu überfahren», sagte er vor Gericht. Er habe sich entschieden, nicht zu bremsen, weil er sonst einen Sturz riskiert hätte.

Sucht oder Persönlichkeitsstörung als Tatursache?

Der Beschuldigte trinkt seit dem Ende seiner Schulzeit regelmässig Alkohol und konsumiert Kokain, seit er 20 war. Als sein Vater starb, als er Ende zwanzig war, nahm der Konsum nach eigenen Angaben zu. Und genau hier waren sich die beiden Psychiater nicht einig. Josef Sachs diagnostizierte eine Alkohol- und Drogensucht und zudem eine Persönlichkeitsstörung vom instabilen Typ. Personen, die an einer solchen leiden, seien häufig eher ruhig, doch könne ihnen schnell die Sicherung durchbrennen.

Der Psychiater Christian Fricke stellte hingegen keine Alkohol- und Drogensucht fest und diagnostizierte beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Wesenszügen. Josef Sachs erklärte den Unterschied so: «Während bei einer instabilen Persönlichkeit das Wertesystem grundsätzlich gleich ist wie bei einem normalen Bürger, ist dieses bei einer dissozialen Störung deutlich verschoben.» Letzteres erschwere die Therapierbarkeit.

«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schwer psychisch gestört bin»

Ob der Angeklagte an einer Sucht leidet oder nicht, entscheidet, was für eine Massnahme angeordnet wird. Bei einer Sucht käme die Massnahme nach Artikel 60 zum Zuge, bei der primär die Sucht therapiert wird.

Steht hingegen die Persönlichkeitsstörung im Vordergrund, muss auch diese behandelt werden. Dann käme die Massnahme nach Artikel 59 zum Zug. Auch bekannt als «kleine Verwahrung».

Staatsanwalt Simon Burger erachtet das Gutachten von Fricke als glaubwürdiger. Er glaubt nicht, dass die Sucht einen massgebenden Einfluss auf die Tat hatte. Anders sieht es die Verteidigung: Sie stützen sich auf das Gutachten von Josef Sachs.

Der Beschuldigte, der während der gesamten Verhandlung sehr ruhig war und auf die Fragen klar antwortete, wehrte sich gegen die kleine Verwahrung: «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schwer psychisch gestört bin», sagte er.

«Ich hoffe auf ein faires Urteil»

Sein Verteidiger forderte eine ambulante Massnahme zur Behandlung der Sucht und eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Davon hätte der Beschuldigte einen grossen Teil schon abgesessen. Von der versuchten Tötung und der Gefährdung des Lebens sei er freizusprechen.

Der Staatsanwalt hingegen forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und die kleine Verwahrung.

Während der Verhandlung entschuldigte sich der Angeklagte bei den beiden Polizisten, die als Privatkläger anwesend waren. Den beiden Polizisten sah er dabei direkt in die Augen: «Es tut mir leid und ich bereue es. Es war nie meine Absicht, euch zu verletzten.»

Zu einem Urteil kam es am Dienstag nicht mehr. Das weitere Vorgehen wird am Freitag bekanntgegeben. Der Angeklagte hatte als Letzter das Wort: «Ich will mich bessern und ich hoffe auf ein faires Urteil.»