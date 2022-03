Der Aargauer Regierungsrat sieht seine Waldpolitik bestätigt

Bevölkerungsumfrage Umfrage zeigt: Bevölkerung macht sich grosse Sorgen um den Zustand des Aargauer Waldes Die zweite Aargauer Bevölkerungsumfrage zum Wald zeigt, dass sich die Menschen immer mehr Sorgen um die Artenvielfalt machen. Fast 60 Prozent der Teilnehmenden finden, der Zustand des Waldes habe sich seit 2010 verschlechtert. Der Einfluss der coronabedingten Schliessungen auf die Waldnutzung ist derweil überraschend. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 21.03.2022, 18.00 Uhr

Medienkonferenz zum Tag des Waldes auf dem Hungerberg in Aarau (Alpenzeiger): Regierungsrat Stephan Attiger präsentiert die Resultate der Aargauer Bevölkerungsumfrage zum Thema Wald. Chris Iseli

Am Tag des Waldes hat der Bund über die Resultate der dritten nationalen Bevölkerungsumfrage zum Thema Wald informiert. Parallel dazu hat auch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau, zum zweiten Mal seit 2010, eine ergänzende Befragung mit 1016 Teilnehmenden aus dem Aargau für das Jahr 2020 durchgeführt. Hier finden Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Fakt ist: Der Aargau ist ein Waldkanton. Rund ein Drittel der Kantonsfläche ist mit Wald bedeckt. «Der Aargau zeichnet sich dadurch aus, dass man von jedem Siedlungsgebiet aus in wenigen Minuten den Wald erreicht», sagte Regierungsrat und BVU-Vorsteher Stephan Attiger (FDP). Die befragten Aargauerinnen und Aargauer messen dem Wald tatsächlich eine hohe Bedeutung zu.

An erster Stelle steht, bei 93 Prozent der Befragten, dessen Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Im Vergleich zu 2010 stieg die Bedeutung dieser Funktion des Waldes noch einmal um 2 Prozent. Mit je 87 Prozent der Befragten 2020 folgen darauf die Funktionen des Waldes als Sauerstoffproduzent sowie als Schutz vor Naturgefahren. Ebenfalls hohe Werte erreichen der Beitrag zum Klimaschutz (CO 2 -Speicherung), die Holzproduktion, der Temperaturausgleich während Hitzeperioden und die Bedeutung als Erholungsraum.

Der positiven Einstellung der Aargauer Bevölkerung zur Funktion des Waldes steht eine wachsende Besorgnis über seinen Zustand gegenüber, wie aus der kantonalen Umfrage hervorgeht. In den Augen von beinahe 60 Prozent der Befragten hat sich der Gesundheitszustand des Waldes verschlechtert. Die Einschätzung ist zudem auch gegenüber der Befragung von 2010 deutlich pessimistischer geworden. Damals hatten erst 24 Prozent der Befragten einen Negativtrend wahrgenommen.

Insgesamt aber ist der aktuelle Gesundheitszustand des Waldes für die Aargauerinnen und Aargauer schwierig zu beurteilen. Denn nur je ein Prozent der Befragten ist 2020 klar der Meinung, der Zustand sei entweder gut oder schlecht. Knapp 40 Prozent der Antwortenden denken, es gehe dem Wald eher gut, knapp 30 Prozent eher schlecht und für rund 30 Prozent trifft weder das eine noch das andere zu.

Die Bevölkerung des Kantons misst der Lebensraumfunktion des Waldes höchste Bedeutung zu. Gerade diese wird aber als bedroht angesehen. 79 Prozent der im Aargau befragten Personen gehen davon aus, dass die Zahl der Tier- und Pflanzenarten im Schweizer Wald in den vergangenen 20 Jahren abgenommen hat. Im Vergleich zu 2010, als noch 57 Prozent der Befragten dies angaben, ist diese Sorge stark gestiegen.

Bei den Bedrohungsursachen der Biodiversität nannten die Befragten am häufigsten den Klimawandel. Regierungsrat Stephan Attiger sagt: «Das Thema Klima und Klimawandel ist aktueller als noch vor 10 Jahren.» Dahinter in der Liste der Bedrohungen folgen eingeschleppte Pflanzen, Tiere und anderen Schadorganismen sowie die Ausdehnung von Siedlungen und die allgemeine Umweltverschmutzung durch Schadstoffe in der Luft. Gegenüber 2010 wurden der Klimawandel und die eingeschleppten Organismen deutlich häufiger genannt, die Siedlungsfläche und die Umweltverschmutzung dagegen seltener.

So verwundert es nicht, dass sich 92 Prozent der Befragten für die Beibehaltung des geltenden Rodungsverbots aussprechen. Dem Siedlungsdruck, so die Auswertung, soll nicht auf Kosten des Walds nachgegeben werden. Auch die Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel finden Unterstützung – so etwa die Förderung und Neupflanzung von Baumarten, die an das künftige Klima angepasst sind oder das Fällen kranker Bäume. Gut zwei Drittel befürworten zudem Wald-Reservate, in denen kein Holz geschlagen werden darf.

Die Aargauerinnen und Aargauer nennen am häufigsten die gute Luft, Naturerlebnisse und das Interesse an der eigenen Gesundheit als Motiv für ihre Waldbesuche. Am meisten zieht es sie in den Wald, um dort zu spazieren oder zu wandern, um die Natur zu beobachten oder einfach um zu verweilen. Die Häufigkeit und Art der Freizeitaktivität veränderte sich im Vergleich mit 2010 indes nur marginal.

Sechs von sieben Befragten im Aargau fühlen sich nach einem Waldbesuch viel oder etwas entspannter als vorher. Mit 59 Prozent fühlte sich die Mehrheit der Waldbesuchenden im Aargau nicht durch andere Erholungssuchende gestört. Allerdings ist dieser Anteil, im Vergleich mit der Umfrage von 2010, deutlich geschrumpft. Rund ein Drittel fühlt sich durch Abfall und Vandalismus gestört, gefolgt von Bikes, Festen oder Partys. Weitere häufige Störungsursachen sind gemäss der Umfrage das Ausführen von Hunden und Reiten.

Wie viele Menschen die Aargauer Wälder im Coronajahr 2020 im Schnitt aufsuchten, insbesondere während des Lockdowns, konnte mit der Umfrage des Kantons nicht erhoben werden. Zu den Freizeitaktivitäten im Wald wurde deshalb eine Nachbefragung durchgeführt, die zum Ergebnis kam, dass während des ersten, coronabedingten Lockdowns, nicht signifikant mehr Menschen die Wälder aufgesucht hätten.

Marcel Murri, Leiter Sektion Walderhaltung beim BVU, präsentiert die Ergebnisse der Umfrage. Chris Iseli

Marcel Murri, Leiter der Sektion Walderhaltung beim BVU, sagt dazu: «Der subjektive Eindruck war, dass mehr Menschen den Wald aufsuchten. Insbesondere rund um die grösseren Siedlungen.» In den ländlichen Gebieten habe man den Eindruck gehabt, dass es eher weniger Menschen waren. So sei die Anzahl der Menschen im Aargau, die den Wald aufsuchten, wohl insgesamt gleich geblieben.

88 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden sprechen sich für Subventionen der öffentlichen Hand zu Gunsten des Waldes aus. Unter mehreren denkbaren Subventionsbereichen sind die Befragten am deutlichsten für öffentliche Beiträge zu Gunsten der Schutzwälder, der Waldgesundheit oder einer Erhöhung der Speicherkapazität für das Treibhausgas CO 2 . Alle drei Vorschläge werden von über zwei Dritteln der Antwortenden befürwortet.

Ähnlich gross sind die Mehrheiten bei Subventionen des Bundes oder des Kantons für die allgemeine Waldpflege und für den Naturschutz. «Die Resultate der Umfrage zeigen, dass die Aargauer Waldpolitik bestätigt und von der Bevölkerung mitgetragen wird», sagte Regierungsrat Attiger. Der Richtplan sowie die Umwelt-Strategie des Kantons halten die Ziele der kantonalen Waldpolitik fest: Den Wald als Lebensraum erhalten und aufwerten, das Holz nachhaltig nutzen und die Erholungs- und Freizeitaktivitäten lenken.

Weniger als ein Drittel der Aargauerinnen und Aargauer würden indes Subventionen des Kantons zu Gunsten der Erholungsfunktion der Wälder, also auch für Freizeitaktivitäten, befürworten. Auch hier fühlt sich die Regierung bestätigt. Bereits 2018 wurde die kantonale Waldinitiative klar abgelehnt, mitunter bei einer überdurchschnittlichen Wahlbeteiligung beim Urnengang. «Der Wald rund um Aarau hat eine ganz andere Funktion als im ländlichen Raum», sagt Attiger. Darum brauche es auch je nach Ort andere Massnahmen für die Wälder. Es sei nach wie vor richtig, dass die Verantwortung bei den Gemeinden und den Waldeigentümern sei.

Klar sei, der Druck auf die Wälder werde, aufgrund des Siedlungs- und Bevölkerungswachstums, immer grösser, so der Regierungsrat. Auch die Freizeitnutzung nehme zu. «Es wird enger», sagt Attiger, gerade deshalb aber würden die Werte in der Umfrage, auch wenn man sie mit 2010 vergleicht, für die Strategie der Aargauer Regierung sprechen.

