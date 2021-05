Region Aargau-West Wie kommt man an einen Betreibungsregisterauszug? Wenn’s pressiert, wird’s entweder teuer oder aufwendig Am Schalter geht’s oft schneller, allerdings sind die meisten Betreibungsämter als regionale Zusammenschlüsse organisiert und liegen ausserhalb der Gemeinde.

Cynthia Mira 15.05.2021, 05.00 Uhr

Wer ein Betreibungsregisterauszug am selben Tag benötigt, der kommt um den Gang zum Amt nicht herum, ausser man zahlt eine hohe Gebühr. (Archivbild 2013)

Annika Buetschi

Neues Wohnglück geht oft mit dem Gang zur Gemeinde einher. Schliesslich ist bei einer Anmeldung meistens ein Betreibungsregisterauszug beizulegen. Ein erster Stolperstein liegt aber in der Frage, welches Betreibungsamt überhaupt zuständig ist. Nur noch fünf Gemeinden in der Region organisieren das Amt als eigenständige Abteilung: Holziken, Hunzenschwil, Rupperswil, Erlinsbach sowie Boniswil. Die anderen gehören zu einem der vierzehn Zusammenschlüsse.

Der Wohnort kann auf der Website www.betreibungsamt-ag.ch eingegeben werden. Es folgt die Information, welches Amt zuständig ist. Einzig für Leutwil gibt es keine Information; die Gemeinde ist aber dem Amt in Reinach angeschlossen. Längst nicht alle Ämter bieten für die Bestellung einen einfachen Onlineprozess an. Viele stellen das Dokument mitsamt Rechnung nach einem E-Mail per Post zu. Andere verlangen eine Vorauszahlung; etwa das Betreibungsamt Kulm. Erst wenn die 17 Franken (Standardpreis) und das Porto verbucht sind, wird das Dokument versandt.

Man kann sich auch für die teurere Variante entscheiden und bei der Post einen Auszug für 27,50 Franken bestellen. Aber auch hier gilt es, bis zu zwei Tage zu warten. Dafür erhält man das Dokument als signierte PDF Datei per E-Mail. Expressversand (Erhalt gleichentags) bietet die vom Bund zugelassene Cloud-Plattform Betreibungsschalter-Plus für 28 Franken. Wer den Auszug am selben Tag benötigt, weil eine Traumwohnung auf dem Spiel steht, der kommt andernfalls nicht um ein persönliches Vorbeigehen herum.