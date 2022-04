Wettinger Maturand gewinnt Gold an Biologie-Olympiade

Vom 19. bis 24. April nahmen die besten 17 von ursprünglich über 1800 Kandidatinnen und Kandidaten am nationalen Finale in Bern teil. Vier von ihnen haben Gold gewonnen und werden die Schweiz im Juli an der Internationalen Biologie-Olympiade (IBO) in Armenien repräsentieren. Unter anderem auch ein Aargauer.

26.04.2022, 12.09 Uhr