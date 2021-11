Benzin-Schock Treibstoff kostet im Aargau fast über zwei Franken Der Anstieg der Ölpreise nimmt und nimmt momentan kein Ende. Damit steigt auch der Benzinpreis. An der Zürcher Goldküste stehen diese bereits über zwei Franken. Doch auch im Aargau kommen die Benzinpreise der 2-Franken-Marke immer näher. TeleM1/ArgoviaToday 02.11.2021, 08.17 Uhr

Es ist der Horror jeder Autofahrerin und jedes Autofahrers: steigende Benzinpreise. Momentan steigen diese immer weiter an und befinden sich in unserem Nachbarkanton teilweise bereits bei über zwei Franken. Auch im Argovialand kommen wir der 2-Franken-Marke immer näher. So kostet bei der Raststätte in Gunzgen ein Liter bleifrei bereits 1.90 Franken. Mit einer höheren Oktanzahl wird die Marke sogar überschritten.