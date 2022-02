Immobilien So stark sind die Preise für Wohneigentum in Brugg-Zurzach gestiegen Seit 2000 erlebt die Schweiz einen Immobilienboom. Auch in der Region Brugg-Zurzach sind Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen deutlich teurer geworden. 12.02.2022, 00.57 Uhr

Doppelt so teuer wie zur Jahrtausendwende: Einfamilienhäuser (Bild: pixabay)

In der Region Brugg-Zurzach kostet ein Einfamilienhaus mittlerweile zwischen 1.15 und 1.4 Millionen Franken. Die Region gehört damit weder zu den günstigsten noch zu den teuersten Gebieten der Schweiz. Am teuersten sind die Regionen um den Zürcher-, Zuger- und Genfersee. Am wenigsten kostet ein Einfamilienhaus in Randregionen wie dem Oberwallis oder Jura. Von der teuersten zur günstigsten Region geordnet liegt Brugg-Zurzach für den Hauskauf auf Rang 41 von 106 Regionen.

Seit dem Jahr 2000 sind die Preise für Einfamilienhäuser in der Region um durchschnittlich 2,6 Prozent pro Jahr gewachsen, wie aus Zahlen der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner hervorgeht. Im Jahr 2000 kostete ein vergleichbares Einfamilienhaus noch zwischen 650 000 und 790 000 Franken.

Brugg-Zurzach gehört zu den Regionen mit dem geringsten Preisanstieg in der Schweiz. Der Preis für ein Einfamilienhaus ist hier am zehntgeringsten angestiegen. Der Preisanstieg in der Region Brugg-Zurzach über die ganze Zeit liegt bei rund 71 Prozent.

Jahr 2000 als Zeitenwende

Der Schweizer Immobilienmarkt hat um das Jahr 2000 einen Wendepunkt erlebt. Zuvor waren die Preise zehn Jahre lang gefallen. Danach ging es hoch – mal schnell, mal langsam. 21 Jahre lang.

Einen besonderen Schub erhielten die Preise schliesslich auch nochmals in den Coronajahren, als viele Menschen, die auf die eigenen vier Wände zurückgeworfen wurden, nach Wohneigentum suchten. Die Nachfrage explodierte, das Angebot wurde noch knapper, und das trotz steigender Kosten für Wohneigentum.

Nimmt man den schweizweiten Schnitt, kostet Wohneigentum heute etwa doppelt so viel wie noch zur Zeitenwende im Jahr 2000. Schweizweit sind es 97 Prozent mehr bei Einfamilienhäusern, gar 123 Prozent bei Eigentumswohnungen.

Die grössten Preisschübe erlebten Zürich und Zug, die Region Pfannenstiel im Kanton Zürich oder March-Höfe im Kanton Schwyz. In Zürich wurden für Eigenheime etwa 200 Prozent höhere Preise bezahlt. Am unteren Ende des Spektrums sind Regionen wie Thal in Kanton Solothurn oder Oberes Emmental im Kanton Bern. Dort wurden Eigenheime um eher bescheidene 40 bzw. 50 Prozent teurer.

Wie stark die Preise in einer Region steigen – das lässt sich auf wenige Grössen herabbrechen. Vereinfacht gesagt sind es: Jobs, Züge, Platz, Steuern, Seen. Dazu mehr Hintergrund: Wie sich der Wandel der Immobilienpreise erklären lässt

Starker Anstieg auch bei Wohnungen

Eine Eigentumswohnung ist in der Region Brugg-Zurzach ebenfalls teurer geworden. Seit 2000 sind die Preise jährlich um 2,5 Prozent angestiegen. Sie betragen heute zwischen 690 000 und 840 000 Franken.

Für den Kauf einer Wohnung liegen die Preise in Brugg-Zurzach auf Rang 69 von 106 Regionen (geordnet von teuerster zu günstigster Region).

Vor rund 20 Jahren lag der Preis noch bei zwischen 410 000 und 500 000 Franken. Der gesamte Preisanstieg beträgt somit rund 68 Prozent.

Dass Eigentumswohnungen an manchen Orten im Preis noch mehr zugelegt haben als Einfamilienhäuser, ist auf verzweifelt Suchende zurückzuführen, die nun auf Eigentumswohnungen des gehobenen Segments ausweichen. Die bieten zwar nicht ganz so viel, aber fast so viel wie Einfamilienhäuser, und darum gingen ihre Preise zuletzt durch die Decke. Unter dem Strich erklären solche Verschiebungen, warum auch im Jahr 2021 der Boom weiterging. Wohneigentum wurde nochmals teurer, im Schnitt waren es für Eigentumswohnungen 6,7 Prozent; für Einfamilienhäuser gar 8,3 Prozent.

Die Region Brugg-Zurzach im Vergleich zu anderen Regionen in der Schweiz:

Teile dieses Textes sind mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Die Berechnung des Preisanstiegs hat das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner für dieses Portal vorgenommen. Für ein modellhaftes Einfamilienhaus gelten die folgenden Eckwerte: 500m2 Grundstück, 170m2 Wohnfläche, 5-jährig; für eine Eigentumswohnung: 110m2 Wohnfläche, 5-jährig, mit Terrasse. Die Preisentwicklungen sind auf Ebene der sogenannten MS-Regionen des Bundesamts für Statistik berechnet worden.