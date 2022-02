Muri AG - Gesuch für Heizungssanierung am Rütliweg 1 publiziert

Occasionautos Mehr Autos pro Haushalt, grössere Händlerdichte: Der Aargau ist ein Autokanton – aber warum sind Occasionen hier teurer als anderswo?

In einer Studie kommt Autoscout24 zum Schluss, dass Occasionsfahrzeuge im Aargau im Kantonsvergleich am viertteuersten sind. Das erstaunt. Aber was ist der Grund? Der Occasionsboom? Die zentrale Lage? Wir haben nachgefragt.