Wohneigentum Häuser und Wohnungen sind in Biberstein um 4,3 Prozent teurer geworden Trotz Zinswende und Ukraine-Krieg ist Wohneigentum im Kanton Aargau im Jahresvergleich deutlich teurer geworden. So sieht es in der Gemeinde Biberstein aus. 09.06.2022, 01.04 Uhr

Einfamilienhäuser sind im Kanton Aargau trotz Zinswende teurer geworden. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die tiefen Zinse haben in den vergangenen Jahren schweizweit einen Run auf Wohneigentum ausgelöst. So auch im Kanton Aargau.

Laut dem jüngsten Immobilienbarometer der Aargauer Kantonalbank (AKB) kostete ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Biberstein im ersten Quartal 2022 zwischen 950 000 und einer Million Franken. Im Vergleich mit anderen Gebieten im Kanton Aargau sowie der Solothurner Region Olten/Gösgen/Gäu ist das eher viel.

So steht Biberstein im kantonsweiten Vergleich da

Wie in den meisten Aargauer Gemeinden ist auch in Biberstein der Preis für Wohneigentum, also für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, gewachsen, nämlich um 4,3 Prozent. Das ist leicht weniger als in anderen Gemeinden des Kantons. Gegenüber den Preisen von 2020 beträgt die Veränderung 9,5 Prozent.

Die Aargauer Kantonalbank hat in ihrem Immobilienbarometer ausgewertet, wie sich die Preise für Häuser und Wohnungen im vergangenen Jahr entwickelt haben. Im Aargauer Markt für Einfamilienhäuser sind die Preise in zwölf Monaten um 6,1 Prozent gewachsen. Das ist eine ähnlich rasante Entwicklung wie in der ganzen Schweiz (+7,4 Prozent).

Weder die Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs noch die wachsende Teuerung schienen den Markt bislang zu beeinträchtigen, schreibt die AKB. Den Eigenheim-Boom im Aargau erklärt die Bank unter anderen damit, dass das Preisniveau verhältnismässig nach wie vor moderat ist: Der Preisabschlag gegenüber den Agglomerationen der Städte Zürich, Basel und Zug beträgt rund 40 Prozent. Ein robuster Arbeitsmarkt, eine solide industrielle Basis und wachsende Vielfalt an Bildungsangeboten seien weitere Faktoren für die Marktentwicklung.

Mietniveau sehr hoch

Bei den Mieten zeigt die AKB-Analyse, dass die Preise im Aargau über zwölf Monate leicht angestiegen sind (+1,3 Prozent), währenddem sie sich im Schweizer Durchschnitt nicht verändert haben. In der Gemeinde Biberstein liegen die Mietpreise für eine 4,5-Zimmer-Wohnung bei über 2050 Franken, was im kantonalen Vergleich sehr viel ist.

So präsentiert sich die Preisentwicklung in anderen Gemeinden im Aargau und in der Region Olten/Gösgen/Gäu:

Methodische Hinweise: Die Daten für den AKB-Immobilienbarometer stammen vom Beratungsunternehmen Iazi. Die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen werden anhand von Muster-Objekten ermittelt. Für ein Einfamilienhaus wird eine Wohnfläche von 140 Quadratmetern, 5,5 Zimmer, ein Grundstück von 450 Quadratmetern und eine Garage zugrunde gelegt. Die Musterwohnung hat 4,5 Zimmer, 115 Quadratmeter Wohnfläche und zwei Badezimmer. Betrachtet wurden sämtliche Aargauer Gemeinden, aber auch die Gemeinden in der angrenzenden Solothurner Region Olten/Gösgen/Gäu. Für kleinere Gemeinden sind die Zahlen weniger aussagekräftig, weil meist nur wenige Daten zu Hausverkäufen vorliegen.

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung, Textvorlagen und Grafiken: Stefan Trachsel