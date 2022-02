Unterentfelden Gesuch für Bauvorhaben am Gärtnereiweg 1 eingereicht Ein Gesuch für ein neues Bauprojekt ist bei der Gemeinde Unterentfelden eingegangen. 10.02.2022, 23.26 Uhr

Das Baugesuch betrifft diese Stelle in Unterentfelden. (Bild: Google)

(chm)

Das Gesuch beinhaltet einen Anbau am Gärtnereiweg 1 in Unterentfelden. Publiziert wurde das Baugesuch am 11. Februar 2022.

Das Bauvorhaben trägt den Titel «Anbau Gewächshaus Quellmatten». Für das Projekt wird kein genauer Wert angegeben.

Mehr Details zum Baugesuch finden Sie auf der Homepage der Gemeinde. Dort sind auch weitere Informationen zum Projekt sowie zu Einsprachemöglichkeiten und -fristen zu finden. Das Gesuch liegt bis zum 14. März 2022 öffentlich auf.

Dieser Text ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden (mehr Details dazu hier). Die Daten stammen von der Firma Bindexis. Änderungen am Gesuch seit der Erhebung können nicht ausgeschlossen werden. Ohne Gewähr.