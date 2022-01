Möhlin - An der Adresse Steinlipark 3 wird gebaut – Gesuch publiziert

Aargauische Kantonalbank Kein Geld für neue Atomkraftwerke und Kredite nur an nachhaltige Unternehmen: Neue AKB-Strategie sorgt für Kritik

Die Aargauische Kantonalbank vergibt künftig keine Kredite mehr an Unternehmen, die neue Atomkraftwerke bauen oder fossile Rohstoffe fördern wollen. Zudem schränkt die AKB die Kreditvergabe für Casinos, Spirituosenhandel, Tabakprodukte und weitere Branchen ein. In der Politik kommen die neuen Kriterien sehr unterschiedlich an.