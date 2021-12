Baugesuche in den Aargauer Gemeinden

Bauen im Aargau Neu finden Sie Baugesuche aus Aargauer Gemeinden auf aargauerzeitung.ch Als lokaler Service berichten wir auf unseren Gemeindeseiten über Bauvorhaben, für die Baugesuche eingereicht wurden. 20.12.2021, 22.30 Uhr

Wer bauen oder schon nur etwas an einem Haus oder Gebäude ändern will, muss dafür in der Regel eine Bewilligung einholen. Solche Gesuche liegen in den Gemeinden auf, damit jede und jeder sich ein Bild darüber machen.