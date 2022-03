«Local» in Lenzburg: Bundesgericht stützt Verkauf des Inventars

Bäckerei/Café Weiteres Gerichtsurteil zum «Local» in Lenzburg: Nimmt der lange Streit nun ein Ende? Seit bald zwei Jahren ist das «Local» in Lenzburg geschlossen. Nach einem Urteil des Bundesgerichts ist nun klar: Das Inventar der Bäckerei und des Cafés darf versteigert werden. Julian Spörri Jetzt kommentieren 11.03.2022, 12.00 Uhr

Das «Local» an der Bahnhofstrasse in Lenzburg sorgt bei den Gerichten für viel Arbeit. Bild: Urs Helbling

(27. April 2020)

Der Streit um das «Local» in Lenzburg zieht weitere Kreise. Zwar ist der «Concept-Store» aus Bäckerei und Café seit April 2020 geschlossen, weil die Local Group als Betreiberin ihren Zahlungspflichten nicht nachkam. Mit der Schliessung des Ladens an der Bahnhofstrasse 13 war die Sache jedoch bei weitem nicht erledigt. Der Fall beschäftigte in den vergangenen zwei Jahren wiederholt die Justiz. Am Freitag kam nun ein weiteres Urteil des Bundesgerichts hinzu. Es dürfte vorerst das letzte sein. Doch dazu später mehr.

Ausgangspunkt der gerichtlichen Auseinandersetzung ist die Kündigung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs, die im November 2019 von der Vermieterin – der Schäfer Immobilien AG – ausgesprochen wurde. Das Handelsgericht des Kantons Aargau bestätigte diesen Entscheid im April 2020 und wies die Mieterin an, die Liegenschaft innerhalb von 14 Tagen zu räumen. Dagegen wehrte sich die Local Group vergeblich bis vor das Bundesgericht.

Was mit dem Röteli passiert, ist nun geklärt

Trotz der Niederlage vor dem höchsten Schweizer Gericht liess das säumige Unternehmen in der Folge die Frist zur Räumung der Liegenschaft ungenutzt verstreichen. Deshalb verlangte die Vermieterin, dass sie das dortige Mobiliar öffentlich versteigern und die Lebensmittel verkaufen darf. In den Regalen befanden sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem noch Sirup, Röteli, Dörrbohnen und Biokonfitüren.

Das Gesuch der Schäfer Immobilien AG wurde vom Bezirksgericht Rheinfelden gutgeheissen und später vom Aargauer Obergericht bestätigt. Das kantonale Gericht verwies in seinem Urteil unter anderem darauf, dass es der Beschwerdeführerin freistehe, das ehemalige Mietobjekt in Absprache mit der Klägerin zu räumen, was einen Verkauf des Inventars hinfällig machen würde.

Weil die Local Group den Entscheid des Obergerichts anfocht, landete der Fall erneut vor dem Bundesgericht. Dieses tritt nun jedoch gar nicht erst auf die Beschwerde ein. Laut der Richterin aus Lausanne verpasste es die Beschwerdeführerin, ihre Kritik hinreichend zu begründen. Das Unternehmen beharre auf den im kantonalen Verfahren vorgebrachten Standpunkten und lege ausführlich die eigene Sicht der Dinge dar, ohne konkret aufzuzeigen, inwiefern das Obergericht mit seinem Entscheid Recht verletzt haben soll, heisst es im Urteil.

Probleme in Lenzburg sind kein Einzelfall

Mit dem Entscheid des Bundesgerichts dürfte der lange Streit um das «Local» in Lenzburg ein Ende finden. Denn die Vermieterin kann nun das Mobiliar verkaufen und in der Liegenschaft Platz für eine neue Mieterin schaffen.

Dass der Lenzburger «Concept Store» derart lange die Justiz beschäftigt hat, ist mitunter mit dem Namen Peter Studler zu erklären. Der Bäcker aus Seengen nimmt im Verwaltungsrat der Local Group eine zentrale Rolle ein. Die AZ bezeichnete Peter Studler im Juli des letzten Jahres als «Mann, der gerne klagt und oft beklagt wird» und berichtete wiederholt über Gerichtsfälle im Zusammenhang mit seiner Person.

Vor dem Arbeitsgericht Lenzburg stand Studler im Sommer 2020 beispielsweise, weil ehemalige Angestellte des «Local» Suhr ausstehende Lohnzahlungen geltend machten. Die Filiale in Suhr, die nebst einer Bäckerei auch ein Hotel umfasste, ist mittlerweile geschlossen. Immerhin: Die Auflösung des Mietvertrags geschah dort – anders als in Lenzburg – im «gegenseitigen Einvernehmen».

Hinweis: Urteil 4A_57/2022

