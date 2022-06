Geberstorf: 71-Jähriger von Auto angefahren und muss in kritische

Zeugenaufruf Geberstorf: 71-Jähriger von Auto angefahren und muss in kritischem Zustand ins Spital Am Mittwochmorgen hat sich auf der Landstrasse in Gebenstorf ein schwerer Unfall ereignet, wobei ein älterer Mann wurde im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst wurde. Er erlitt dabei wohl schwere innere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. 29.06.2022, 14.28 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Landstrasse in Gebenstorf ein Unfall. Ein weisser BMW war von Brugg kommend in Richtung Baden unterwegs, als von rechts ein 71-jähriger Fussgänger die Strasse überqueren wollte. Das Auto erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden.