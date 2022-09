Würenlingen: Zeugenaufruf nach bewaffnetem Überfall an Tankstelle

Zeugenaufruf Bewaffneter Überfall bei Coop Pronto Tankstellen in Würenlingen Gestern Nachmittag überfiel ein maskierter Unbekannter einen Tankstellenshop in Würenlingen. Der Täter war bewaffnet und erbeutete Bargeld. Er konnte trotz sofortiger Fahndung flüchten. Aktualisiert 10.09.2022, 09.57 Uhr

Beim Coop Pronto Tankstellen in Würenlingen wurde am Freitagnachmittag zum Tatort eines Raubüberfalls. Ein Unbekannte betrat kurz nach 15 Uhr den Laden und machte eine Runde durchs Geschäft. Im Anschluss trat er an die Kasse heran und zückte ein Messer. Er bedrohte damit die Angestellte und forderte Geld.