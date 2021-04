Wettingen Unfall unter Alkoholeinfluss - Auto fliegt mehrere Meter durch die Luft Bei einem Unfall in Wettingen flog ein Fahrzeug mehrere Meter durch die Luft und geriet anschliessend in Brand. Die alkoholisierte Lenkerin musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. 24.04.2021, 12.02 Uhr

Die Frau konnte rechtzeitig vor dem Brand aus dem Auto gerettet werden. Foto: ZVG

(has) Am Samstagmorgen, 24.04.2021, fuhr eine 27-Jährige aus der Region mit ihrem Pkw auf der Alberich Zwyssigstrasse in Richtung Landstrasse. Bei einem Kreisel fuhr sie statt der Strasse zu folgen geradeaus und kollidierte dabei mit einem dort befindlichen Stein.