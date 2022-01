Tötungsdelikt Würenlos: Das sagt Psychiater Josef Sachs zum Fall

Würenlos Ein lebensmüder 32-Jähriger erwürgt am Limmatufer einen Passanten – Psychiater Josef Sachs: «Der Fall ist derart aussergewöhnlich» Ein junger Mann hat offenbar zufällig ein Opfer ausgesucht und einen 81-jährigen Senioren am Limmatufer bei Würenlos getötet. Der forensische Psychiater Josef Sachs versucht, das Gewaltverbrechen einzuordnen. Nadja Zeindler Jetzt kommentieren 25.01.2022, 18.29 Uhr

Ende Januar 2021 erwürgt ein 32-jähriger Mann einen 81-Jährigen aus dem Kanton Zürich am Limmatufer bei Würenlos. Jetzt wird klar: Offenbar hat der Täter den Senioren rein zufällig ausgewählt. Nach einem kurzen Gespräch greift er unvermittelt von hinten an und stranguliert den betagten Mann, bis dieser stirbt.

Der Angeklagte ist geständig, er hatte sich nach der Tat selbst bei den Behörden gemeldet und liess sich anschliessend widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine 10-jährige Freiheitsstrafe sowie eine stationäre Massnahme. Die Anklage ist am Bezirksgericht Baden hängig.

Die AZ hat den schweizweit bekannte forensischen Psychiater Josef Sachs zum Fall befragt.

Herr Sachs, wie ordnen Sie dieses ungewöhnliche Verbrechen ein?

Josef Sachs: Der Fall ist derart aussergewöhnlich, dass er sich nicht kategorisieren lässt. Das heisst, dass er nicht auf Grund einer Vielzahl von ähnlichen Fällen, die sich in der Schweiz ereignet haben, eingeordnet werden kann. Er muss individuell beurteilt werden. Weil ich den Fall persönlich nicht kenne, kann ich lediglich auf Grund von einigen Indizien Mutmassungen anstellen.

Der Täter hat den älteren Mann rein zufällig ausgewählt, um ihn zu ermorden. Wer tut so etwas?

Josef Sachs Chris Iseli

Josef Sachs: Der Gutachter hat offenbar eine Massnahme empfohlen. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass der Täter an einer behandlungsbedürftigen psychischen Krankheit leidet. Am ehesten kommen eine Schizophrenie oder eine Persönlichkeitsstörung in Frage. Er könnte zum Beispiel aus einer Wahnvorstellung, einer emotionalen Instabilität heraus oder in einem Drogenrausch gehandelt haben. Jedenfalls scheint er den Bezug zur Realität nicht ganz verloren zu haben, sonst würde die Staatsanwaltschaft keine 10-jährige Freiheitsstrafe beantragen.

Was sagt die Strangulation als sehr brutale Tötungsmethode aus?

Die Strangulation lässt sich ohne Vorbereitungshandlungen durchführen. Häufig wird sie von Tätern angewendet, die sich in einem Erregungszustand befinden, wenig Empathie zeigen oder sogar sadistische Züge haben. Welche Eigenschaft für diesen Täter zutrifft, kann aus der Ferne nicht entschieden werden.

Der Täter wollte sich ursprünglich selbst das Leben nehmen, änderte dann aber seine Meinung und brachte jemand anderen um. Kann man diesen «Sinneswandel» erklären?

Um dies zu erklären, müsste man das Motiv kennen. Gleichzeitige suizidale und homizidale (Tötungsabsichten betreffende) Tendenzen sind aber bekannt. Viele Mörder sind suizidal und Suizidalität gilt als Risikofaktor für Gewalt. Dies sind aber statistische Aussagen. Ob sie für diesen konkreten Täter zutreffen, kann ich nicht entscheiden.

Was ist hier das Motiv? Gibt es überhaupt eines?

Das Motiv ist wohl kein rationales. Es kann ein wahnhaftes oder ein emotionales sein. Mehr kann darüber ohne Kenntnis des Falles nicht ausgesagt werden.

Was sagt es über den Täter aus, wenn er diesen kaltblütigen Mord gleich danach gesteht und sogar selbst den Notruf verständigt?

Auch dieser Umstand spricht gegen ein rationales Motiv.

Reue?

Ob es Reue ist, oder zum Beispiel die Einsicht in die Aussichtslosigkeit der Lage, weiss nur der Täter selbst.

Gibt es Vorzeichen, die auf so eine Tat hindeuten oder kann jemand ganz normal wirken und plötzlich «austicken»?

Falls der Täter psychisch krank ist, wie es auf Grund der Massnahmenempfehlung des Gutachters scheint, haben sie Zeichen der psychischen Erkrankung wahrscheinlich bereits vorher manifestiert. Ob diese auf eine drohende Gewalthandlung hinwiesen, ist mir nicht bekannt.

Gehört so ein Mensch Ihrer Meinung nach ins Gefängnis oder eher in die Psychiatrie?

Der Gutachter empfahl eine stationäre Massnahme, also stationäre Behandlung, was einen Aufschub des Strafvollzugs bedeutet. Ich gehe davon aus, dass er Gründe dafür hatte.

