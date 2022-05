Spreitenbach: Vor 26 Jahren brannte es an ähnlicher Stelle

Spreitenbach Ähnliche Stelle, selbe Uhrzeit: Erstaunliche Parallelen zum Grossbrand vor über 26 Jahren Im Januar 1996 hat es im Spreitenbacher Industriegebiet schon einmal gebrannt. Damals war eine Explosion die Ursache. Wie durch ein Wunder wurden zwei Arbeiter nur leicht verletzt. Ein Blick ins Archiv offenbart zudem mehrere Parallelen. Philipp Indermühle Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.00 Uhr

Vor 26 Jahren berichtete das Badener Tagblatt über den Grossbrand in Spreitenbach. Archiv 19.01.1996

Ein Grossbrand mit meterhoher, dunkler Rauchsäule – für einige (ältere) Bewohner in Spreitenbach dürfte das ein Déjà-vu gewesen sein. Und nicht nur das: Der Brand vor über 26 Jahren ereignete sich auch nahezu an gleicher Stelle. Was war passiert?

Gestank im ganzen Limmattal

Im Keller eines Industriegebäudes der Soprema AG explodierte am 18. Januar 1996 ein grosser Tank, in den gerade Bitumen abgefüllt wurde. Dasselbe Material also, das auch am Sonntag für eine dunkle Rauchwolke gesorgt hat. Durch die Druckwelle zerbrachen die Fenster im Erdgeschoss und die Splitter schleuderten auf die Strasse.

Archiv 19.01.1996

Zwei Männer, die im Keller beim Befüllen des 60-Tonnen-Tanks geholfen hatten, wurden durch die Explosion umgeworfen. Sie verletzten sich nur leicht und konnten das Gebäude verlassen. Ein Wunder, wenn man bedenkt, dass einer der Männer nur zwei Meter vom Explosionsort entfernt gestanden hatte. Dieser sagte später:

«Ich weiss nicht mehr, wie ich aus der Hölle entkam.»

Das 200 Grad heisse brennende Bitumen übertrug danach die Flammen auf eingelagerte Dachpappe. Es entwickelte sich rasch ein Grossbrand mit starkem, stinkendem Rauch. Der Gestank war bis zum späten Abend des 18. Januar im ganzen Limmattal wahrnehmbar und der riesige schwarze Rauchpilz von weitem sichtbar.

So berichtete das Badener Tagblatt über den Grossbrand in Spreitenbach. Archiv 19.01.1996 Archiv 19.01.1996 Archiv 19.01.1996 Archiv 20.01.1996

Grosseinsatz dauerte fünf Stunden

Eine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Umweltexperten auch vor 26 Jahren nicht. Lediglich in unmittelbarer Nähe zum Brandherd wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen gemessen.

Kurios auch: Der Zeitpunkt des Brandausbruchs war mit 16.30 Uhr beinahe identisch zu demjenigen vom vergangenen Sonntag.

Die Feuerwehren von Spreitenbach und Baden waren im Januar 1996 mit über 100 Personen rund fünf Stunden lang mit den Flammen beschäftigt. Für den neuen Badener Feuerwehrkommandanten René Bernhard war es der erste Grosseinsatz (siehe Artikel unten). Er konnte auf die Unterstützung der Feuerwehr Wettingen und einen Spezialtrupp der Ems-Chemie Dottikon zählen.

Archiv 20.01.1996

Besonders gefordert war der Kommandant, weil der Löschschaum immer knapper wurde – trotz nagelneuem Tanklöschfahrzeug mit 3000 Liter Fassungsvermögen. Brugg, Wettingen, Dietikon und Zürich lieferten Nachschub. Auch deshalb sagte Bernhard danach dem BT wohl:

«Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich sei nicht etwas nervös gewesen.»

Anders als vergangenen Sonntag stürzte das Gebäude nicht ein, das Untergeschoss brannte jedoch komplett aus. «Muss die Dachpappenfabrik abgerissen werden?», fragte das Badener Tagblatt zwei Tage nach dem Unglück. Zumindest eine Gesamtsanierung der Bausubstanz war laut Experten unumgänglich. Temporär wurde die Produktion nach Strassburg verlegt.

«Und das gerade jetzt, wo wir mehrere hunderttausend Franken in unsere Produktionsanlage investiert haben», sagte der Soprema-Geschäftsführer im BT. Auch die ISO-Zertifizierung für die Produkte habe man eben erst erhalten. Er haderte:

«Das ist schlimmer als nur Ironie des Schicksals.»

Die damals betroffene Firma Soprema AG erklärte, der Umgang mit Bitumen sei nicht riskant. Ein Firmensprecher vermutete einen möglichen Zusammenhang mit der Revision der zwölf Meter hohen Lagertanks.

Am vergangenen Sonntag standen die Soprema-Hallen zwar nicht in Flammen, das Unternehmen hatte jedoch im nur wenige Meter entfernten und nun zerstörten Gebäude Material eingelagert. Auch bei Soprema dürfte der aktuelle Brand also so etwas wie ein Déjà-vu ausgelöst haben.

