Öffentliche Fahndung Pinte: Was sagt die Kapo AG

Dättwil Nach versuchtem Einbruch in «Gault-Millau»-Restaurant Pinte: Das sagt die Kantonspolizei Aargau zur öffentlichen Fahndung auf eigene Faust Zwei Jugendliche versuchten am Wochenende, ins Kühllager des Restaurants Pinte in Baden-Dättwil einzubrechen. Wirt Patrick Troxler suchte die beiden daraufhin auf Facebook mit einem unverpixelten Bild. Ist das überhaupt legal? Catarina Martins 24.08.2022, 14.26 Uhr

In Dättwil versuchten am Wochenende zwei Einbrecher in spe, ins Kühllager des Restaurants Pinte einzudringen, und wurden dabei einer Überwachungskamera fotografiert. Wirt Patrick Troxler, dessen Restaurant seit Jahren von «Gault-Millau» ausgezeichnet wird, hatte sie erst kurz zuvor installiert, weil Einbrecher schon Tage zuvor versucht hatten, Material zu entwenden. Troxler hat sogar Warnplakate aufgehängt. Diese haben die beiden Jugendlichen aber offensichtlich nicht abgeschreckt.