Über 1 Promille: Betrunkener in Baden gegen Schaufenster geprallt

Baden Über 1 Promille: Betrunken gegen Schaufenster geprallt Ein 23-Jähriger fuhr letzte Nacht über die Badener Hochbrücke. Der alkoholisierte Fahrer verlor die Kontrolle und prallte heftig gegen ein Schaufenster. Er blieb unverletzt, wurde aber festgenommen. Luisa Zumsteg 26.07.2021, 15.34 Uhr

Hier prallte der Fahrer in das Schaufenster. Leserreporter Wo das Glas zu Bruch ging, sind nun vorerst gelbe Spanplatten angebracht. Leserreporter Die Scherben sind bis vor den Eingang verstreut. Leserreporter Auf dem Boden liegen Scherben und Teile des Autos. Leserreporter Der Laden ist verwüstet. Leserreporter

Der Selbstunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Wettingerstrasse in Baden. In einem Renault Mégane fuhr ein 23-jährige Schweizer vom Schulhausplatz her über die Hochbrücke. Danach wollte er nach links abbiegen, verlor jedoch die Kontrolle über den Wagen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, kam von der Strasse ab und prallte dann heftig gegen das Schaufenster eines Geschäfts. Dies passierte kurz vor ein Uhr nachts.

Die Kantonspolizei Aargau fand den 23-Jährigen unverletzt, allerdings ar er alkoholisiert. Die Atemluftmessung ergab einen Wert von umgerechnet über ein Promille. Als Unfallursache steht neben dem Alkoholeinfluss eine stark übersetzte Geschwindigkeit im Vordergrund. Für die weiteren Ermittlungen nahm die Kantonspolizei den Unfallverursacher vorläufig fest. Den Führerausweis nahm sie ihm ab. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Am Auto sowie am Schaufenster entstand grosser Schaden. (lzu)

