Baden: SVP kämpft für mehr Parkplätze

Baden Der Ton im Parkplatzstreit wird rauer: Grüne wollen oberirdische Parkhäuser abreissen – SVP spricht von Arroganz Der Ton im Parkplatzstreit wird rauer. Bald wird sich auch der Stadtrat zur Frage äussern, ob es künftig mehr oder weniger Abstellplätze braucht. Pirmin Kramer 10.07.2021, 05.00 Uhr

Im Visier der Grünen: Das Parkhaus Ländli. Alex Spichale / BAD

Welche Rolle soll das Auto in der Stadt Baden künftig haben? Zu keiner Thematik gingen in den vergangenen Monaten mehr politische Vorstösse ein. Das neuste Papier stammt aus der Feder von SVP-Fraktionspräsident Daniel Glanzmann. Er kämpft für den Erhalt der Parkplätze in Baden. Und will wissen, wie die Regierung zur Thematik steht. «Hat der Stadtrat die Absicht, die Menge der Parkplätze zu reduzieren oder zu vergrössern? Gibt es diesbezüglich eine Strategie?»

Glanzmanns Vorstoss ist auch eine Reaktion auf mehrere Forderungen der Grünen. Ins ­Visier genommen hat die Partei die oberirdischen Parkhäuser in Baden, die aus ihrer Sicht verschwinden sollen. Oberirdische Parkhäuser seien Gift für die moderne Stadtentwicklung, so das Argument. «Die Stadt wird weiter wachsen. Damit die Lebensqualität aber erhalten bleibt, muss der Platz über der Erde den Menschen zur Verfügung stehen. Fahrzeuge sollten idealerweise unter dem Boden stehen.»

Das Gartenstrasse-Parkhaus (Mitte, hinten) ist umgeben von Wohnüberbauungen. Sandra Ardizzone / BAD

SVP-Vertreter Glanzmann ist sich sicher: Baden wird auch in Zukunft Autoparkplätze brauchen. «Ich bin persönlich aus beruflichen Gründen viel mit dem Auto unterwegs, und gemäss meiner Wahrnehmung werden Parkplätze nach wie vor dringend benötigt», so Glanzmann. Zudem sei es eine Utopie, zu glauben, dass künftig weniger Autos unterwegs sein werden.

Daniel Glanzmann SVP Baden Pirmin Kramer / Aargauer Zeitung

«Das Gegenteil wird der Fall sein. Wegen des Bevölkerungswachstums wird es sogar mehr Autos geben, vermutlich mehrheitlich mit elektrischem Antrieb. Für diese Fahrzeuge werden auch in Zukunft Parkplätze benötigt.»

Baden müsse erreichbar bleiben für Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind. «Es geht nicht nur um das Gewerbe, das auf Kunden angewiesen ist. Sondern auch um Handwerker, die in die Stadt fahren müssen.»

Auch für Besucherinnen und Besucher von Restaurants und Kulturlokalen müssten ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, fordert der SVP-Politiker.

«Wie soll das funktionieren?»

Weitere kritische Fragen stellt Glanzmann zu Parkfeldern, die neu markiert werden: Er will wissen, «ob es stimmt, dass breitere Felder eingezeichnet werden und dadurch Parkplätze verloren gehen». Und nicht zuletzt kritisiert er die neuen Parkzeitbeschränkungen in den Quartieren, so beispielsweise im Kappelerhof.

«Gemäss Gebührenverordnung dürfen Besucherinnen und Besucher mit hinterlegter Parkscheibe maximal vier Stunden parkieren. «Wie soll das funktionieren, wenn der Besuch länger als vier Stunden bleibt und alle Parkplätze besetzt sind», fragt er.

Die Grünen verlangen ausserdem, dass auf der Hauptverkehrsachse, der Bruggerstrasse, die Anzahl Autospuren verringert und künftig Tempo 30 gelten wird. «In meinen Augen sind diese Forderungen der Grünen Ausdruck einer Arroganz gegenüber jenem Teil der Bevölkerung in der Region, der mit dem Auto in die Stadt gelangt.»