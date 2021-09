Fragen zur Corona-Impfung: Das sind die wichtigsten 22 Antworten

AZ-Expertenrunde Sie haben Ihre Fragen zur Corona-Impfung gestellt – das sind die wichtigsten 22 Antworten Am Dienstagabend haben die beiden Infektiologinnen Andrée Friedl und Barbara Jakopp sowie Kinderarzt Gérald Berthet live Fragen zur Covid-19-Impfung beantwortet. Sie erklärten, warum sich Schwangere impfen sollten, wie Kinder am besten geschützt werden können und warum die Impfung kein Experiment ist. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten. Noemi Lea Landolt 08.09.2021, 17.35 Uhr

Barbara Jakopp, Gérald Berthet und Andrée Friedl beantworten im Studio die Fragen zur Covid-Impfung. Chris Iseli

Warum soll ich mich impfen lassen, obwohl ich Covid-19 bereits hatte?

Andrée Friedl: Allen Personen, die Covid-19 hatten, wird die Impfung ein bis drei Monate nach der Erkrankung empfohlen. Sie profitieren dank der Impfung von einem breiteren Schutz. Wir wissen, dass eine durchgemachte Erkrankung weniger breit gegen verschiedene Varianten des Virus schützt als eine Impfung.

Brauchen Genesene nur eine Impfdosis?

Andrée Friedl: Aus medizinischer Sicht genügt eine Dosis. Aber um in gewisse Länder einreisen zu können, brauchen auch Genesene zwei Impfdosen. Wir impfen deshalb auch Genesene zweimal, wenn sie das möchten.

Wann braucht es eine dritte Impfung?

Barbara Jakopp: Im Moment empfehlen das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen nur immunsupprimierten Personen eine dritte Impfung. Das sind zum Beispiel Personen nach einer Organtransplantation oder Chemotherapie. Für die ganze Restbevölkerung – auch für jene, die sich bereits im Januar haben impfen lassen – ist im Moment noch keine dritte Impfung empfohlen.



Welcher Impfstoff ist besser?

Andrée Friedl: Technologisch unterscheiden sich die beiden Impfstoffe von Moderna und Pfizer nicht. Der Impfstoff von Moderna enthält ein bisschen mehr mRNA. Die Nebenwirkungen sind auch vergleichbar. Auf Deutsch gesagt, ist es «Hans was Heiri». Nur wenn jemand schwer allergisch auf Röntgenkontrastmittel ist, impfen wir diese Person nicht mit Moderna, weil dieser Impfstoff eine Substanz enthält, die auch in den Röntgenkontrastmitteln vorhanden ist.



Wird in der Schweiz bald ein weiterer Impfstoff zugelassen?

Barbara Jakopp: Das Bundesamt für Gesundheit hat auch mit Novavax einen Vorvertrag abgeschlossen. Dieses Zulassungsverfahren läuft. Wann dieser Impfstoff genau kommt, ist aber noch offen. Es wurde mal für Herbst/Winter angekündigt.

Muss man sich wegen der Mutationen in immer kürzeren Abständen impfen lassen?

Barbara Jakopp: Die Mutationen, die bis jetzt aufgetreten sind, werden von den jetzigen Impfstoffen sehr gut abgedeckt. Es ist angedacht, dass allenfalls einmal eine Boosterimpfung kommt, die weitere Mutationen abdecken würde. Aber bis jetzt haben wir keinen Anhaltspunkt, dass das zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist.



Was weiss man über Spätfolgen der Impfung?

Andrée Friedl: Es gibt keine Impfung, bei der erst nach Jahren etwas auftritt, das im Zusammenhang mit der Impfung steht. Alle Nebenwirkungen von Impfungen treten innerhalb von Tagen bis spätestens ein paar Wochen nach der Impfung auf. Zudem wurden die beiden in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe inzwischen bei mehreren hunderttausend Menschen eingesetzt. So oft also, dass man auch gefährliche und seltene Nebenwirkungen inzwischen gesehen hätte. Es handelt sich wirklich um einen sicheren Impfstoff.



Auch geimpfte Personen können an Covid-19 erkranken. Hat die Impfung Einfluss auf den Krankheitsverlauf?

Barbara Jakopp: Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Impfung zu 95 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Man kann jene Patientinnen und Patienten, die sich trotz Impfung anstecken, nicht mit einer ungeimpften Person vergleichen, die an Covid-19 erkrankt. Ungeimpfte haben deutlich schwerere Verläufe mit Langzeitfolgen wie Lungenschäden oder Long Covid.



Gibt es Medikamente, um Covid-19 zu behandeln?

Andrée Friedl: Es gibt Medikamente, aber leider gibt es bisher keine Wunderwaffe. Die Medikamente, die wir einsetzen, sind eher Notnägel. Die Impfung ist definitiv die bessere Variante, weil man gar nicht erst krank wird.

Mehrere Personen kümmern sich während der zweiten Welle um einen Covid-Patienten auf der Intensivstation des Kantonsspitals Baden. Alex Spichale

Es gibt Bilder von Intensivstationen, auf denen mehrere Pflegefachpersonen um ein Bett stehen. Braucht es wirklich so viel Pflegepersonal?

Andrée Friedl: Ja! Die Betreuung ist extrem aufwendig. Dieser Mensch liegt ja nicht im Bett und isst zum Beispiel selber. In der Regel steht er so stark unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln, dass er nichts mehr tut. Vielleicht hat er einen Schlauch im Hals, über den er beatmet wird. Das Personal muss sich um die Mundpflege kümmern, den Patienten waschen, die Infusionen immer wieder umhängen. Und nicht selten, wenn es einem Patienten von der Atmung her schlecht geht, muss man ihn auf den Bauch drehen. Eine Person, die 80 Kilogramm wiegt, alleine zu drehen, schafft eine Person alleine nicht. Vor allem, weil man ja gleichzeitig noch alle Schläuche kontrollieren muss. Die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner stehen also nicht einfach herum. Sie arbeiten sehr hart – auch körperlich.



Fragen zur Impfung für Kinder

Warum sollen sich Kinder gegen Covid-19 impfen lassen? Sie gehören ja nicht zur Risikogruppe.

Gérald Berthet: Die Impfung ermöglicht es, auch Kinder optimal zu schützen. Natürlich entwickeln Kinder vielfach wenig Symptome und werden nicht schwer krank. Aber es gibt immer wieder Kinder mit schweren Krankheitsverläufen, die manchmal sogar auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Wichtig ist zudem, dass ein geimpftes Kind in der Schule oder in der Familie auch die anderen schützt, beispielsweise die Grosseltern, die zur Risikogruppe gehören. Aus gesundheitlicher Sicht ist es für Kinder wichtig, dass sie wieder soziale Kontakte pflegen können. Wir haben im Zusammenhang mit der Pandemie viele psychische Erkrankungen bei Kindern gesehen, bis hin zu Suizidversuchen. Eine Impfung gibt auch Kindern Freiheiten zurück.

Wie häufig leiden Kinder an Long Covid?

Gérald Berthet: Long Covid ist bei Kindern auch ein Thema. Wir hatten in der Kinderklinik des Kantonsspitals Aarau in den letzten paar Monaten Jugendliche, die nach einer milden Covid-Erkrankung Long Covid entwickelt haben. Es kommt aber viel seltener vor als bei Erwachsenen.



Wie wird die Impfung von Kindern vertragen?

Barbara Jakopp: Wir machen die Erfahrung, dass Kinder die Impfung gut vertragen. Es kann aber auch bei Kindern zu den bekannten Nebenwirkungen kommen. Dazu gehören Schmerzen am Einsticharm, Fieber oder Kopfschmerzen. Aber diese Nebenwirkungen sind – wenn sie auftreten – von kurzer Dauer und mild.



Kinder ab zwölf Jahren brauchen keine Einwilligung der Eltern, wenn sie sich impfen lassen möchten. Ist ein 12-Jähriges wirklich schon in der Lage, so etwas selbst zu entscheiden?

Andrée Friedl: Wir kennen alle 12-jährige Kinder, die das können und andere, die das nicht können. In dieser Alterskategorie kommt es darauf an, wie man das Kind in seiner Entwicklung einschätzt. In der Regel kommen diese Kinder aber auch zusammen mit einem Elternteil ins Impfzentrum und nicht alleine.

Gibt es schon bald eine Impfung für Kinder unter zwölf Jahren?

Gérald Berthet: Das ist sicher absehbar. Im Moment laufen für beide mRNA-Impfstoffe Studien. Ich rechne damit, dass in den nächsten drei bis sechs Monaten entschieden wird.

Müssen die Eltern, wenn sie geimpft sind, auch in Quarantäne, wenn ihr Kind in Quarantäne muss?

Barbara Jakopp: Grundsätzlich muss man als zweimal geimpfte Person nach einem Kontakt mit einer Covid-positiven Person nicht in Quarantäne – solange man keine Symptome hat.

Fragen zur Impfung und Fruchtbarkeit

Beeinflusst die Impfung den weiblichen Zyklus?

Barbara Jakopp: Wir haben vereinzelt solche Rückmeldungen von Patientinnen erhalten. Es kann sein, dass sich der Zyklus verschiebt. Das ist aber nicht gefährlich, weil es sich wieder einpendelt. Dass es nach der Impfung zu Veränderungen beim Zyklus kommt, zeigt auch, dass der Körper reagiert und das Immunsystem arbeitet.

Andrée Friedl: Ich verstehe, dass sich Frauen mit Kinderwunsch Sorgen machen, wenn sie plötzlich keinen Zyklus mehr haben. Zyklusveränderungen können aber auch bei Virusinfektionen oder auf Reisen auftreten. Ich würde diesen Frauen empfehlen, das mit dem Frauenarzt abzuklären, wie sie es auch sonst tun würden, wenn ein Zyklus ausbleibt.



Kann ich noch schwanger werden, wenn ich geimpft bin?

Gérald Berthet: Es ist leider immer kolportiert worden, dass die Impfung einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Wir erleben auch viele Mütter, die Angst davor haben. Aber das ist wirklich widerlegt worden. Das sind Fake News!

Andrée Friedl: Es gibt in den USA auch ein grosses Register, mit dem man nachverfolgt, welche Auswirkungen die Impfung hat. In diesem Register sind mehrere tausend Frauen erfasst, die nach der Impfung schwanger wurden. Es ist einfach wirklich ein hanebüchenes Gerücht, dass die Impfung unfruchtbar macht. Bei uns im Spital wird auch demnächst ein Kind zur Welt kommen, dessen Mutter sich geimpft hat, bevor sie schwanger wurde.



Kann ich mich während der Schwangerschaft impfen lassen?

Gérald Berthet: In der Schweiz wird die Impfung demnächst allen Schwangeren im zweiten und dritten Trimester empfohlen.



Wie lange soll ich nach der Geburt mit der Impfung warten?

Gérald Berthet: Eine Impfung ist jederzeit möglich, sobald sich die Mutter gut von der Geburt erholt hat.

Kann ich mein Baby stillen, wenn ich geimpft bin?

Andrée Friedl: Natürlich. Das ist kein Problem. Im Gegenteil: Die Mutter produziert nach der Impfung Antikörper, also einen Schutz gegen das Virus, und diese Antikörper werden – soweit man das bisher weiss – über die Muttermilch dem Kind weitergegeben. So profitiert also auch das Kind indirekt von der Impfung.

Müssen viele Schwangere wegen einer Covid-19 im Spital?

Andrée Friedl: Wir haben im Kantonsspital Baden während der ganzen Pandemie immer wieder Schwangere behandelt, teilweise mit sehr schweren Verläufen. Es gab Mütter, die sehr lange auf der Intensivstation lagen, und es gab Situationen, da mussten wir das Kind frühzeitig auf die Welt holen. Schwangerschaft ist in meinen Augen ein Risikofaktor für einen schweren Krankheitsverlauf. Darum wäre es mir wichtig, dass die Frauen geimpft sind.