Auto-Kontrollschild AG 55 klettert in der Auktion immer höher: bisheriger Rekordpreis wird pulverisiert Schon nach drei Tagen Auktion gibt jemand für das Auto-Kontrollschild AG 55 ein Gebot ab, das fast doppelt so hoch ist wie der bisher höchste Preis. Noch nie wurde im Aargau auch nur annähernd soviel für ein Schild bezahlt. Und die Auktion ist noch nicht vorbei. Mathias Küng 4 Kommentare Aktualisiert 12.09.2021, 17.17 Uhr

Richard Spathelf vom Strassenverkehrsamt mit den beiden begehrten Nummern hat schon jetzt Grund zur Freude. Alex Spichale

Vor einigen Tagen wurde an dieser Stelle eine ganz besondere Versteigerung von Auto-Kontrollschildern angekündigt: Nämlich von AG 55 und AG 555 555. Seit Donnerstagabend läuft die Auktion. Und die AG 55 ging seither ab wie eine Rakete.

Bis am Sonntagabend bot jemand dafür auf der Versteigerungsplattform des Kantons bereits knapp über 100 000 Franken. Bis am Sonntagabend (Stand 18 Uhr) kletterte der Preis über 349 Gebote auf unglaubliche 130'200 Franken. Deutlich weniger gefragt ist demgegenüber AG 555 555. Das samstagabendliche Gebot von 15'800 Franken stieg bis am Sonntagabend 18 Uhr nicht höher.

Ein Blick auf die laufenden Auktionen (Stand: Sonntag, 17.15 Uhr). Screenshot auktion-ag.ch

Bisheriger Bieterrekord liegt bei 70'000 Franken

Egal ob der Preis noch weiter raufgeht oder nicht, der bisherige Rekord wird pulverisiert. Bisheriger Rekordhalter ist nämlich seit über 20 Jahren das Nummernschild AG 25, für das jemand einst 70'000 Franken auf den Tisch legte.

Was am Schluss für AG 55 bezahlt wird, wissen wir erst am 22. September um 21 Uhr. Dann geht die Auktion zu Ende. Überbietet dann hingegen jemand unmittelbar vor 21 Uhr das bestehende Gebot, verlängert sich die Auktion pro neues Gebot um fünf Minuten. Man habe schon erlebt, dass sich Interessenten bis zwei Stunden lang gegenseitig überboten, sagt Richard Spathelf, stellvertretender Chef des Strassenverkehrsamts. Ob das auch bei AG 55 und AG 555 555 passiert, erfahren wir somit erst am späten Abend des 22. September.

Was geschieht eigentlich mit dem Geld?

Die Einnahmen aus der Versteigerung besonderer Auto- und Motorrad-Kontrollschilder kommt integral der Kantonskasse zugute. Nicht zuletzt dank der jetzt laufenden Auktion wird der Kanton in diesem Jahr mit diesen Versteigerungen über eine Million Franken kassieren. Denn bis am 26. August hat das Strassenverkehrsamt auf diese Weise in diesem Jahr bereits 942'000 Franken eingenommen.

4 Kommentare Iris Katja Monni vor etwa 6 Stunden 3 Empfehlungen Es kommt ja dem Kanton zugute. Also jedem im Kanton. Und übrigens kann ja jeder Spenden, unabhängig von einer Versteigerung, wenn er das Gefühl hat, irgendwer braucht Unterstützung. 3 Empfehlungen Stéphane Zimmermann vor etwa 7 Stunden 2 Empfehlungen So etwas gibt es nur in der Schweiz. Durch das Anbringen einer möglichst tiefen Kontrollschildnummer am eigenen Auto wird das "Mehr Schein als Sein" und das Wohlgefühl desjenigen Käufers enorm gesteigert. Gerade in der heutigen Zeit wäre wohl ein wenig Zurückhaltung wichtiger und der Bieter könnte den eingesparten Betrag direkt denjenigen überweisen, welche diesen Betrag für sich und deren Familien dringend nötiger hätten.Aber es gilt halt immer noch: Geld regiert die Welt". Alles schade, nicht? 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen