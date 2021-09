Aargau: Termine für Corona-Tests sind am Wochenende knapp

Schweizer Cup Ab in die Achtelfinals: Kevin Spadanuda sorgt für FCA-Minisieg gegen Paradiso

Ein Treffer des Topskorers in der 82. Minute bringt die Aarauer in die Cup-Achtelfinals. Es war das erwartet harte Stück Arbeit für die Gäste, die sich gegen den Erstligisten lange schwer taten. Am Ende ist das Weiterkommen aber verdient.