Ausbildung Tipps zu Stellensuche und Vorstellungsgespräch: Programm bereitet Lehrlinge im Aargau auf berufliche Zukunft vor Von Januar bis Juni 2022 findet in zehn Aargauer Berufs- und Wirtschaftsschulen zum zwölften Mal das Programm «On the move» statt. Durch Informationsveranstaltungen werden Lernende auf die Zeit nach der Lehre vorbereitet. 07.02.2022, 11.46 Uhr

Lernende erhalten dank «On the move» unter anderem Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Symbolbild: Unsplash

Mit dem Programm «On the move» bieten zehn Aargauer Berufs- und Wirtschaftsschulen ihren Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern diverse Kurse an, die sie auf die Zeit nach der Lehre vorbereiten und vor dem Fall in die Arbeitslosigkeit schützen sollen.