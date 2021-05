Auffahrtswochenende Geschwindigkeitskontrollen im Aargau: Sechs Schnellfahrer und ein Töff-Raser müssen Führerausweis abgeben Die Aargauer Kantonspolizei führte über das Auffahrtswochenende an mehreren Orten Geschwindigkeitskontrollen durch. Sieben Personen mussten ihren Führerausweis abgeben. Ein Motorradfahrer war so schnell unterwegs, dass sein Fahrzeug sichergestellt wurde. 17.05.2021, 10.11 Uhr

Das Lasermessgerät der Kantonspolizei Aargau im Einsatz Kapo Aargau

Am Donnerstag positionierte sich die Aargauer Kantonspolizei mit dem Lasermessgerät im Ausserortsbereich von Remigen. Drei Autolenker waren mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h bis 143 km/h unterwegs. Sie mussten den Führerausweis sofort abgeben, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Zudem wurden sie an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.