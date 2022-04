Aarau: Läden in Altstadt sehen keinen Bedarf für Abendverkauf

Aarau Auch Läden in der Altstadt sehen keinen Bedarf für den Abendverkauf Der Verein Zentrum Aarau stimmt mit der IG City-Märt überein und sieht ebenfalls keinen Bedarf für den Abendverkauf in Aarau. Daniel Vizentini 06.04.2022, 05.00 Uhr

Vergangene Woche gab die IG City-Märt ihre Überlegungen bekannt, künftig auf die Abendverkäufe donnerstags sowie die Sonntagsverkäufe vor Weihnachten verzichten zu wollen (die AZ berichtete). Wie stehen die anderen Geschäfte in Aarau zu diesem Thema?

Nachgefragt beim Verein Zentrum Aarau, sagt Präsident Stefan Jost: «Abendverkäufe finden mangels Interesses der Kundschaft in der Altstadt kaum noch statt.» Ein Vorteil der kleinen Läden sei aber, dass sie selbst entscheiden dürfen, wie sie dieses Thema handhaben wollen. «So unterschiedlich die Segmente in den Ladengeschäften in der Altstadt sind, so unterschiedlich sind die Bedürfnisse nach Ladenöffnungszeiten», sagt er.

Die Erfahrungen des City-Märts, wonach Abendverkäufe mehr kosten als Einnahmen generieren, stimmen mit denjenigen von Zentrum Aarau überein, sagt Stefan Jost weiter. Doch wegen der grossen Unterschiede unter den Geschäften könne keine Regelung getroffen werden, an die sich alle halten könnten.

Ansonsten stehe man mit dem City-Märt in regem Austausch. Spezielle Ladenöffnungszeiten würden stets miteinander abgesprochen.