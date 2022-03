Architektur Ein Shoppingcenter ist öffentlicher als ein öffentliches Museum Wie und warum funktioniert ein privates Einkaufscenter als öffentlicher Raum – heute und in Zukunft? Gute Frage des Raumforums Aargau. Gestellt im Shoppi Tivoli. Sabine Altorfer 18.03.2022, 05.00 Uhr

Führung und Vortrag des Raumforums Aargau im Shoppi Tivoli. René Rötheli/Raumforum

Im Shoppi Tivoli Spreitenbach tummeln sich täglich zwischen 16000 und 36000 Menschen, deutlich mehr als auf dem Dorfplatz von Frick vielleicht auch mehr als im Zentrum von Wohlen. Die Mall funktioniert wie ein öffentlicher Raum, gehört aber privaten Unternehmern.

Was macht das Shoppi so attraktiv und wie bleibt es trotz Online-Shopping fit und attraktiv für die Zukunft? Das waren die brisanten Fragen des privat organisierten Raumforums Aargau, das damit überraschend viele Architektinnen und Designer am Mittwochabend ins Shoppi Tivoli lockte.

Früher mit dem Auto, heute mit dem ÖV

Voraussetzung 1972 für das erste grosse Einkaufscenter der Schweiz in Spreitenbach waren drei Dinge, erklärt der Centerleiter Patrick Stäuble: Freizeit, Geld und ein Auto. Schon damals bot das Shoppi mehr als Läden: die Mall mit den Springbrunnen, das Hallenbad und die Kegelbahn waren die Magnete. Architekt Thomas Sevcik, der Einkaufscenter in aller Welt plant (etwa den Circle am Flughafen Zürich), erinnerte sich an Familienausflüge und den entscheidenden Burger, den er nur hier im neuen «Cindy» bekam.

Spezialisten für Shoppis: Thomas Sevcik, Barbara Holzer, Samuel Flükiger vom Raumforum und Patrick Stäuble. René Rötheli/ Raumforum

Aber die Ansprüche sind gestiegen: Man müsse stets angesagte Gastroangebote und Markenläden holen, betont Stäuble, dekorieren, Events und Service bieten bis hin zu schönen WCs. Doch etwa 70 der 190 Schweizer Einkaufscenter könnten zu wenig investieren, viele der mittelgrossen würden verschwinden. Wichtig ist heute die Anbindung an den ÖV, weil die Jungen kaum mehr Auto fahren. Das Shoppi Tivoli wird deshalb ab Dezember 2022 mit der neuen Limmattalbahn direkt über eine Rolltreppe erschlossen. Die Türen sind bereits gebaut.

Identität sei entscheidend, betonte Barbara Holzer, Architektin und Spezialistin für Szenografie. Also eine unverwechselbare, passende Erscheinung, durch Architektur wie im Fashioncenter Inside in Volketswil oder im weiss-kristallinen West Side in Bern. Das schaffe Ambiente und Verbundenheit.

Fashioncenter Inside in Volketswil von Holzer Kobler Architekten. zvg

Und weil unter den Anwesenden nur wenige regelmässige Shoppi-Kunden waren, erklärte sie, das Publikum in Shoppingcentern sei deutlich breiter und bunter gemischt als in vielen öffentlich finanzierten Institutionen, das Shoppi Tivoli sei eigentlich öffentlicher als das Opernhaus oder das Kunsthaus Zürich.

Shoppis werden Städte, Städte werden Shoppis

Aber was bringt die Zukunft? Altstädte und urbanes Feeling sind im Moment angesagt. Das ScottsdaleQuarter im amerikanischen Phoenix etwa ist eine neu erbaute Altstadt und im Londoner DesignDistrict bildet ein Konglomerat unterschiedlicher Architekturen ein hippes Zentrum für Einkauf, Wohnen, Arbeiten und Freizeit.

Der Londoner DesignDistrict. zvg

Urbanoton nennt Tomas Sevcik solche Strukturen. Und er prophezeit, dass nur ein stimmiges Dreieck aus Freizeit-Bildung-Kultur für die Einkaufscenter wie auch für alte und neue Stadtzentren die Zukunft sichere. Wobei der Laden- und Gastromix im Shoppi Tivoli von Herrn Stäuble gezielt geplant wird, die Innenstädte aber (noch) dem Zufall des freien Handels folgen.

Das Raumforum Aargau, eine Gruppe von Architekten und Architektinnen, setzt die Diskussion zum öffentlichen mit zwei weiteren Veranstaltungen fort. Im Juni 2022 in der Telli Aarau, im Herbst in Rheinfelden. www.raumforumaargau.ch