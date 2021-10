Kanton Aargau: Arbeitslosenquote sinkt auf 3,1 Prozent

Bei den sieben Aargauer RAV waren Ende September 508 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit um 0,1 Prozentpunkte. Wie hoch die Quote in den einzelnen Bezirken ist, sehen Sie in unserer Tabelle.

Hans-Caspar Kellenberger 07.10.2021, 08.20 Uhr