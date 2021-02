Ammerswil Lenker verursacht Selbstunfall – Fahrzeug hat sich überschlagen In den frühen Morgenstunden kam ein Fahrzeug ins Schleudern wobei dieses in den Grünstreifen kam und sich schlussendlich überschlug. Es wurde niemand verletzt. 10.02.2021, 14.52 Uhr

Beim Unfall überschlug sich das Fahrzeug. Kapo Aargau Der Fahrer konnte sich selbst retten. Kapo Aargau Verletzt wurde niemand. Kapo Aargau

(az)

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, in Ammerswil. Ein 36-jähriger Autolenker war auf der Ammerswilerstrasse in Richtung Dorf unterwegs. Auf der schneebedeckten Strasse kam er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen, geriet in den Grünstreifen wobei sich sein Fahrzeug überschlug.

Der Lenker konnte selbständig und unverletzt sein Fahrzeug verlassen. Aufgrund der Bergung musste der Strassenabschnitt für rund eine Stunde gesperrt werden.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.