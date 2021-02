Ammerswil Er beseitigt in Mordfällen das Blut: Paul Tedde sieht als Tatortreiniger allerlei Schauriges Seit rund einem Jahr ist Paul Tedde in Ammerswil zuhause und gibt sein Wissen nun in Kursen weiter. Etwas Schönes an seinem Beruf ist die Dankbarkeit der Angehörigen. Viel mehr Positives gibt es aber nicht. Cynthia Mira 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul Tedde verwandelt einen Tatort in eine Zone, in der das Leben weitergehen kann. Britta Gut

Paul Tedde ist dann zur Stelle, wenn das Blut bereits floss, wenn ein tragischer Unfall jemanden aus dem Leben riss oder wenn sich in Messiwohnungen Pilzsporen durch die Wände fressen. Er ist Tatortreiniger. Mit anderen Worten, er steht dann im Einsatz, wenn andere sich ekeln würden. Sei es wegen eines schockierenden Anblicks oder wegen unerträglicher Geruchsemissionen. Er reinigt und desinfiziert Orte, von denen stets eine Tragik ausgeht.

«Man denkt immer, man hat schon alles gesehen, aber es kommt immer wieder vor, dass das Gesehene getoppt wird», sagt er.

Seit rund einem Jahr ist Tedde in Ammerswil zu Hause. Er ist der Präsident des Berufsverbands für Tatortreinigung und Desinfektoren namens Hygia. Der Hauptsitz des 2016 gegründeten Verbandes wurde Anfang Monat von Rheinfelden nach Beinwil am See verlegt. Dies, um in den neuen Lokalitäten Ausbildungsplätze anzubieten. In der Schweiz fehlt eine spezifische Ausbildung zum Tatortreiniger.

Der Verband setzt hier an und bietet seit letztem Jahr Kurse an. Diese Kurse sind mit mündlichen, schriftlichen und praktischen Prüfungen verbunden. «Es wird empfohlen, nach den Richtlinien des deutschen Robert Koch-Instituts vorzugehen und die europäischen Standards einzuhalten», sagt Tedde. Auch er hatte seine Ausbildung nach diesen Richtlinien absolviert. «Wir vermitteln Wissen, welche Reinigungsutensilien wann eingesetzt werden sollen und kennen die Produkte und deren Hersteller.» Zudem sei es wichtig, die Gefahren zu kennen, welche von Mikroorganismen in verunreinigten Wohnungen ausgehen können.

Im Kühlschrank tummeln sich die Maden

Mehrmals in der Woche stehen Tedde und seine Teams im Einsatz. Auch in der Schweiz würden sich hinter Hausfassaden Zustände verbergen, die man kaum fassen könne, sagt er. Verwahrloste Haushalte seien in allen Schichten anzutreffen. Einmal seien in einer Wohnung die Anzüge fein säuberlich gebügelt in Plastik eingehüllt gewesen, während sich umher der Abfall stapelte und die Wände mit Fäkalien beschmiert waren. Messiwohnungen, die mit Spinnweben übersät sind oder in denen sich eine dicke Schicht voller Maden im Kühlschrank tummeln. Tedde sieht solche «lebenden Küchen», wie er sagt, öfters, als man meinen könnte.

Gewöhnungsbedürftig sei es auch, wenn bei einem Todesfall nach 24 Stunden der Verwesungsprozess beginne. Bei ihm habe der Geruch zu Beginn einen Brechreiz ausgelöst. «Man gewöhnt sich daran und weiss irgendwann, nun gut, das ist eben der Verwesungsgeruch», sagt der 51-Jährige. Auch Spuren nach einem Mord oder nach schweren Unfällen hat er schon einige beseitigt. Es sei so, dass die schrecklichsten Geschichten, das Leben selbst schreibe. Abgrenzung sei wichtig und die Professionalität bei jedem Einsatz unerlässlich.

«Jemand muss ja die Reinigungsarbeit machen»

Doch wie wird man überhaupt Tatortreiniger? Es sei ja weniger der Fall, dass man Tatortreiniger auf die Frage angebe, was man später arbeiten möchte. Auch Tedde war Quereinsteiger und baute 2016 in der Nordwestschweiz mit seinen Stiefkindern die Firma CSC Tatortreinigung auf. «Wir kommen dann zum Einsatz, wenn das normale Reinigungsteam an die Grenzen stösst.» Schutzanzüge seien Alltag, auch ohne das Coronavirus.

«Personen, die schon früh in verwahrlosten Haushalten leben, werden in der Regel auch nicht sehr alt», sagt Tedde.

Sie sterben, weil sich schädliche Mikroorganismen im Körper verteilen und auf diese Weise das Immunsystem schwächen, bis es irgendwann zusammenbricht. Einsätze hat er in der ganzen Deutschschweiz, gelegentlich auch im Welschland oder im Tessin. «Oft sind wir bei Einsatzorten, über die man in den Tageszeitungen lesen kann.»

Ammerswil sei für ihn eine ausgezeichnete Lage, weil sie gute Verkehrsanbindungen zu allen Einsatzorten biete. Zudem sei die Umgebung sehr schön, schliesslich führe er nebenbei ein normales Leben. «Wenn ich Rettungssanitäter wäre und um das Leben des Menschen vor meinen Augen kämpfen müsste, würde mich das auf psychischer Ebene mehr treffen», sagt er. Es sei auch die Dankbarkeit der Angehörigen, die schön an der Arbeit sei. Jemand müsse die Reinigungsarbeit ja schliesslich machen.