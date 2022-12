Aktion 125 Jahre Aargauer Freisinnige: FDP pflanzt Jubiläumsbaum Die Partei pflanzte in Aarau eine Linde und will die Früchte bereits bei den kommenden Wahlen 2023 ernten. 11.12.2022, 16.41 Uhr

Zum 125-jährigen Bestehen der FDP Aargau wurde in den Gönhardgütern in Aarau eine Silberlinde gepflanzt. Zvg

Nationalrätin Maja Riniker, Benjamin Böhler (Co-Präsident FDP Aarau), Grossratsvize Lukas Pfisterer, Regierungsrat Stephan Attiger, Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth, Felix Matthias (OK-Präsidium Jubiläumsfeier), FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart und FDP-Aargau-Geschäftsführer Stefan Huwyler (von links) griffen am Samstag in Aarau zur Schaufel und pflanzten in den Gönhardgütern eine Silberlinde.