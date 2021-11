Aargau verkauft für 150 Millionen Aktienpaket Ryburg-Schwörstadt

Aktienpaket Ryburg-Schwörstadt Einst hoffte der Kanton auf 250 Millionen Franken Ertrag, jetzt verkauft er für 150 Millionen – warum? Als der Kanton 2010 als Entgelt für die Konzessionserneuerung für das Wasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt ein Aktienpaket statt Bargeld bekam, nahm er sich vor, das Paket zu einem guten Zeitpunkt zu verkaufen. Doch der kam nicht. Mathias Küng 12.11.2021, 16.14 Uhr

Zeitgleich gaben der Kanton Aargau und die AEW Energie AG bekannt, dass der Kanton der AEW AG seinen Aktienanteil am Rhein-Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt für 150 Millionen Franken verkauft.

Die Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt (KRS) AG betreibt das leistungsstärkste Laufwasserkraftwerk am Hochrhein. Die installierte Leistung beträgt 120 Megawatt und die Jahresproduktion rund 740 Gigawattstunden (GWh). Als Grenzkraftwerk sind Aktionäre aus der Schweiz und Deutschland je hälftig beteiligt. Als Heimfallverzichtsentschädigung (Konzessionsverlängerung um 60 Jahre) hat der Kanton Aargau bei der Neukonzessionierung im Februar 2010 eine Beteiligung von 23 Prozent an der Kraftwerksgesellschaft erhalten.

Aktienpaket ist seit über elf Jahren im Besitz des Kantons

Seit über elf Jahren ist der Kanton somit Aktionär am Partnerkraftwerk, trägt die anteiligen Gestehungskosten und verwertet im Gegenzug die anteilige Energiemenge von rund 170 GWh pro Jahr. Nun verkauft der Kanton Aargau die Beteiligung an der KRS AG an die AEW Energie AG. Diese übernimmt das Aktienpaket von 6900 Aktien (23 Prozent an der KRS AG) per 1. Januar 2022 zu einem Kaufpreis von 150 Millionen Franken.

Stephan Attiger: «Das ist eine optimale Lösung»

Da es sich beim Aktienverkauf um einen ausserordentlichen Beteiligungsertrag im Sinne des Gesetzes über die Finanzierung der Sonderlasten handelt, wird der Ertrag der Spezialfinanzierung Sonderlasten 2021 zugewiesen. Für den Kanton eine optimale Lösung, so der Landammann und Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Stephan Attiger: «Der Verkauf unserer KRS-Aktien ist eine optimale Lösung. Einerseits verbleibt das Aktienpaket indirekt beim Kanton, da die AEW zu 100 Prozent im Eigentum des Kantons ist – damit bleibt auch die entsprechende Wertschöpfung im Aargau. Andererseits können wir über die AEW-Eigentümerstrategie sicherstellen, dass die Ziele unserer kantonalen Strategie ‹EnergieAargau› weiterhin unterstützt werden.»

AEW Energie AG: Mehr klimafreundlicher Strom aus der Region

«Mit dieser Akquisition bauen wir unser Eigenproduktionsportfolio mit klimafreundlichem regionalem Strom für unsere Kundinnen und Kunden weiter aus. Dies entspricht unserer langfristigen Unternehmensstrategie und stellt die Stromproduktion aus der Region auch für die Zukunft sicher», sagt seinerseits Hubert Zimmermann, CEO und Leiter Produktion der AEW, zum Kauf des Aktienpakets. Die AEW argumentiert, sie könne so ihr Eigenproduktionsportfolio um 170 GWh pro Jahr massgeblich ausbauen und ihre Kundinnen und Kunden verstärkt mit nachhaltig produziertem, klimafreundlichen Strom aus der Region versorgen.

Einst hoffte der Kanton auf 250 Millionen Franken Ertrag

Als der Kanton das Aktienpaket vor elf Jahren bekam, sagte der damalige Energiedirektor Peter C. Beyeler, man warte auf einen noch besseren Zeitpunkt, um es zu verkaufen. Damals war es mindestens 200 Millionen Franken wert. Doch bald danach stürzten die Energiepreise ins Bodenlose. 2014 sagte BVU-Generalsekretär Maurus Büsser: «Wir müssen Geduld haben und warten, bis der Markt wieder 250 Millionen Franken oder mehr hergibt.»

Seither haben sich die Energiepreise massiv erholt. Doch jetzt verkauft der Kanton das Paket für 150 Millionen Franken. Ist das also ein Freundschaftspreis, weil die Aktien mit der AEW Energie AG (die zu 100 Prozent dem Kanton gehört) ja gewissermassen im Haus bleiben? Adrian Fahrni, Leiter Abteilung Energie im BVU schüttelt energisch den Kopf: «Nein, das ist absolut kein Freundschaftspreis. Auf beiden Seiten wurde hart verhandelt.» Der Kanton hat zuvor ein Gutachten erstellen lassen. Fahrni: «Dieses zeigt, die 150 Millionen sind ein marktgerechter, fairer Preis.» Auch weil die Konzession für 60 Jahre gilt, elf Jahre aber schon vorbei sind, mindere das den Wert des Pakets entsprechend.

Hätte man nicht zuwarten können, um einen besseren Preis zu bekommen?

Aber hätte man angesichts steigender Preise nicht besser nochmals zugewartet? Nein, es sei ein guter Zeitpunkt, sagt Fahrni. Die Preise hätten sich tatsächlich erholt, die Volatilität sei aber sehr hoch und der Wechselkurs auf einem tiefen Niveau (im Grosshandel wird der Strom in Euro bepreist – auch in der Schweiz). Einzurechnen sei zudem, dass der Kanton seither aus dem Paket einen Gesamtertrag von fast 70 Millionen Franken gezogen hat: «Zusammen macht das also 220 Millionen Franken.»