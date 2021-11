Aargau: Preissteigerung von 5,4 Prozent bei Hauspreisen in 1 Jahr

AKB-Immobilienbarometer Sie klettern höher und höher: Preissteigerung von 5,4 Prozent bei Hauspreisen im Aargau in einem Jahr Das Preiswachstum am Aargauer Immobilienmarkt ist nicht zu bremsen. In den vergangenen Monaten hat die Entwicklung sogar nochmals deutlich an Tempo gewonnen. So tönt es auch in der neusten Immobilienstudie. Warum ist das so? Mathias Küng Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Immer teurer zu realisieren: der Traum vom Eigenheim. Im Bild Zeihen. Sandra Ardizzone

Laut dem neusten Immobilienbarometer der Aargauischen Kantonalbank (AKB) steigen die Immobilienpreise im Aargau weiterhin stark an. Tiefe Zinsen, knappe Baulandreserven und eine robuste wirtschaftliche Entwicklung im Nachgang der Coronakrise seien die Haupttreiber des Booms, heisst es im gemeinsam vom Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien AG (IAZI) und der AKB erarbeiteten Barometer.

Anstieg landesweit sogar noch etwas stärker

«Das Preiswachstum am Aargauer Immobilienmarkt ist nicht zu bremsen. In den vergangenen Monaten hat die Entwicklung sogar nochmals deutlich an Tempo gewonnen.» So tönt es seit längerem bei verschiedenen Instituten und so steht es auch im neusten AKB-Barometer. Einfamilienhäuser werden demnach im Aargau zu 5,4 Prozent höheren Preisen gehandelt als vor einem Jahr. Auch beim Stockwerkeigentum ist der Zuwachs mit 4,7 Prozent beachtlich.

Der Aargau stelle mit dieser Dynamik keine Ausnahme dar, sondern die Regel, sagt Rolf Bossert, Leiter Immobilienmanagement der AKB. Im landesweiten Durchschnitt sind die Preise für Wohneigentum gar etwas stärker gestiegen. Doch nun steigen die Konsumentenpreise global und auch in der Schweiz. Ob dies zu einer Trendwende in der Zinspolitik und damit möglicherweise auf dem Immobilienmarkt führt, sei ungewiss. Er glaube eher nicht an eine merkliche Zinswende in nächster Zeit, sagt dazu Bossert.

«Platzen der Preisblase derzeit kaum wahrscheinlich»

Bei allen Negativnachrichten für Leute, die den Traum vom eigenen Wohneigentum noch nicht aufgegeben haben, gibt es auch etwas Positives: Das Platzen einer spekulativen Preisblase am Immobilienmarkt ist derzeit laut AKB-Barometer kaum wahrscheinlich – zumindest nicht im Bereich von Wohneigentum. Die Regeln bei der Kreditvergabe sorgten dafür, so die Begründung, «dass für Hauskäufer auch ein Zinsniveau zwischen vier und fünf Prozent tragbar wäre». Bossert erinnert daran, dass auch ein allfälliger Anstieg nicht alle gleichermassen rasch treffen würde. «Viele haben langjährige Festhypotheken über fünf bis zehn Jahre.»

Welches Ereignis könnte denn Preiskorrekturen nach unten auslösen? Das könnte eine globale Rezession sein, sagt Patrick Herzog, Leiter Kreditrisikomanagement bei der AKB. Dies sei angesichts einer anziehenden Konjunktur aber derzeit nicht absehbar.

Anstieg im Raum Zofingen/Wiggertal am höchsten

Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass es punktuell zu gewissen Preiskorrekturen kommt – gerade wenn man sich die rekordverdächtigen Wachstumsraten in einigen Regionen des Marktgebiets vor Augen führt: In Zofingen/Wiggertal beispielsweise beträgt der Preisaufschlag für Einfamilienhäuser innert Jahresfrist 6,0 Prozent, in Brugg/Zurzibiet und Baden/Wettingen je 5,8 Prozent (vgl.Tabelle unten). Die tiefste Wachstumsrate beobachten IAZI und AKB im Marktgebiet Wohlen/Freiamt, «mit 4,5 Prozent übertrifft aber auch diese die Vorjahreswerte bei weitem». Ob solche Preissprünge überall langfristig nachhaltig sind, müsse sich weisen.

Preise dürften weiter steigen

Bossert erwartet, dass die Preise nächstes Jahr stabil bleiben oder gar weiter steigen. Das gelte angesichts so tiefer Zinsen auch für Renditeliegenschaften, zumal institutionelle Anleger viel Geld sicher investieren müssen. Bossert: «Und bei vielen Privatpersonen überlagert der Wunsch nach einem Eigenheim alles. Derweil bleibt der Boden knapp, zusätzliches Einzonen ist mit Blick auf die Raumplanungsgesetzgebung nicht angesagt. Auch hier bleiben die Preise stabil bis steigend.» Das sieht Herzog genauso: «Wenn an einer gesuchten Lage ein Haus im Bieterverfahren auf den Markt kommt, ist es enorm, was am Schluss bezahlt wird.»

Zum überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstum, der wirtschaftlichen Erholung und dem äusserst knappen Eigenheim-Angebot komme jüngst eine steigende Inflation, begründet Bossert. Gekoppelt mit den nach wie vor tiefen Zinsen schaffe dies Anreiz, vermehrt Kapital in Sachwerte wie Grund und Boden umzuwandeln.

Typisches Einfamilienhaus für 800'000 bis 900'000 Franken

Wer ein Einfamilienhaus im Kanton Aargau oder in der angrenzenden Solothurner Region Olten/Gösgen/Gäu erwerben möchte, müsse aufgrund der rasant steigenden Preise über ein flexibles Budget verfügen, besagt das Immobilienbarometer. Über alle 243 Gemeinden im Marktgebiet betrachtet ist demnach für den Kauf eines typischen Objekts mit 140 m2 Wohnfläche, 450 m2 Grundstück und Garagenplatz mit zwischen 800'000 und 900'000 Franken zu rechnen. Die Spannweite der Preise sei jedoch beträchtlich.

Enorme Spannweite je nach Region

So wird das gleiche Musterhaus beispielsweise an den begehrten Standorten wie Baden, Rheinfelden und Aarau teils weit über 1 Million Franken gehandelt. Gleichzeitig kann es in einigen Gemeinden der Regionen Zofingen, Gösgen oder Zurzibiet für 750'000 Franken oder weniger die Hand wechseln.

Gerade für mittelständische Familien auf Haussuche eröffnet dies zumindest in preislicher Hinsicht noch eine Perspektive. Eine geeignete Liegenschaft zu finden, sei sehr zeitintensiv, gebe es doch «angesichts der riesigen Nachfrage schlicht zu wenig verfügbare Objekte». Und, so die Marktspezialisten von IAZI und AKB: «Eine Besserung ist gerade im Häusermarkt kaum in Sicht. Der Bestand kann aufgrund raumplanerischer Vorgaben nur noch langsam ausgeweitet werden. Ist Bauland verfügbar, wird dieses zudem vermehrt für die Erstellung von Renditeobjekten genutzt.»

Leerstand erstmals seit Jahren gesunken Die Zahl leerstehender Wohnungen ist erstmals seit Jahren deutlich gesunken. Gemäss der amtlichen Zählung mit Stichtag 1. Juni 2021 standen im Kanton Aargau rund 7000 Wohneinheiten leer (inklusive Einfamilienhäuser), heisst es in der AKB-Studie. Dies entspricht einem Rückgang von über 1700 Leerwohnungen binnen eines Jahres. Der Anteil ungenutzter Einheiten am Gesamtbestand hat sich kantonal somit von 2,7 auf 2,1 Prozent verringert. Damit ist der Rückgang der Leerwohnungsziffer im Aargau deutlich grösser als auf schweizweiter Ebene, wo die Quote von 1,7 auf 1,5 Prozent gefallen ist. Besonders in den Räumen Aarau/Seetal, Wohlen/Freiamt sowie Baden/Wettingen wurden stark rückläufige Quoten registriert. In Rheinfelden/Fricktal ist die Leerwohnungsziffer hingegen erneut leicht gestiegen.

115-m2-Musterwohnung kostet 2000 Franken Die Wohnungsmieten sind schweizweit innert Jahresfrist unverändert (0,0 Prozent). Dies ergibt die Auswertung der publizierten Inserate. In dieser Zeit haben Vermieter in der Region Nordwestschweiz ihre Preisvorstellungen mit 1,4 Prozent etwas erhöht. Wer derzeit eine neue Mietwohnung sucht, muss – anders als auf dem Eigenheimmarkt – laut AKB-Studie nicht mit grossen Aufschlägen rechnen. Zu welchem Preis wird eine typische 4,5-Zimmer-Wohnung mit 115 m2 Wohnfläche ausgeschrieben? Im Aargau kostet die Musterwohnung rund 2000 Franken monatlich (exklusive Nebenkosten). Das ist rund 15 Prozent unter dem Landesmittel von etwa 2300 Franken. Die Angebotsmieten werden – anders als die Bestandesmieten laufender Mietverträge – anhand der verlangten Mietpreise in Online-Inseraten für Mietwohnungen ermittelt.