Abtwil Motorradfahrer kollidiert nach Überholmanöver und verletzt sich tödlich Ein Motorradfahrer wollte in einer Kurve ein Auto überholen. Dabei verlor dieser die Herrschaft über seine Maschine, stürzte und schlitterte in ein entgegenkommendes Auto. Er verstarb auf der Stelle. Dominic Kobelt 22.03.2021, 12.34 Uhr

Kapo-Sprecherin Aline Rey im Interview mit TeleM1. TeleM1

Ein 48-jähriger Motorradlenker fuhr am Sonntagnachmittag, etwa um 16.20 Uhr durch Abtwil. Ausgangs der Gemeinde, in Richtung Aettenschwil, wollte er in einer Kurve ein Auto überholen. Dabei verlor er die Kontrolle, kam zu Fall, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.