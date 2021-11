Turgi: Massnahmenskeptikerin ruft zur Versammlung auf

Abstimmung zum Covidgesetz «Wir sind organisiert und das werden wir zeigen» – Massnahmenkritikerin aus Turgi ruft dazu auf, sich vor dem Gemeindehaus zu versammeln Eine Frau aus Turgi ruft in einem Video dazu auf, sich am 28. November vor den Gemeindehäusern zu versammeln. Sie fürchtet, bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz werde manipuliert. Gemeindeammann Adrian Schoop hat für die Ängste der Frau kein Verständnis. Dominic Kobelt 01.11.2021, 14.58 Uhr

Die Massnahmenskeptikerin traut den Stimmenzählern offenbar nicht. Sie ruft dazu auf, selber Stimmen zu zählen. David Egger

(Archivbild) / Screenshot

Die «Journalistische Aktion», eine Gruppierung, die sich der «Recherche zu Rechtsextremismus, Querdenken, Sekten, Anthroposophie, Reichsbürger, Korruption, Antisemitismus, Polizeigewalt» verschrieben hat, hat am

29. Oktober auf Twitter ein Video gepostet. Darin ruft eine Frau dazu auf, dass am Abstimmungssonntag vom 28. November «wir alle, zu Hunderten, am besten zu Tausenden, vor den Gemeindehäusern stehen».