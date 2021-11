Nach Knatsch um AKB-Spitze: Präsidium wird doch ausgeschrieben

Aargauische Kantonalbank Nach dem Knatsch um AKB-Spitze: Präsidium wird nun doch ausgeschrieben Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank schreibt die Stelle des frei werdenden Präsidiums nun doch aus. SVP und FDP hatten dies im Grossen Rat mit einer Fraktionserklärung gefordert. Mathias Küng Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bankratspräsident Dieter Egloff tritt 2023 nicht mehr an. Seine Position wird jetzt doch ausgeschrieben. Sandra Ardizzone

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) sucht per 1. Januar 2023 zwei neue Bankratsmitglieder. Auch das Bankratspräsidium ist neu zu besetzen. Dies, weil Dieter Egloff aufgrund einer Amtszeitbeschränkung dieses Mandat per 2023 abgibt. Via Inserat suchte die AKB deshalb jüngst zwei neue Bankratsmitglieder, das Bankratspräsidium wurde jedoch nicht inseriert. Das sorgte am Dienstag im Grossen Rat bei FDP und SVP für dicke Luft. Jeanine Glarner verlas eine gemeinsame Erklärung der beiden Fraktionen, in der sie verlangten, dies nachzuholen.