Aargauische Gebäudeversicherung Aargauer Gebäudepark ist für 224 Milliarden Franken versichert Ob die Gebäudeversicherung wirklich ein Vermögen von 1,14 Milliarden Franken braucht oder ob sie die Prämie senken kann, wollte SVP-Grossrat Daniel Wehrli wissen. Die Regierung sagt jetzt, warum eine Prämiensenkung nicht möglich ist – kündigt aber an, dass es 2022 eine hohe Rückvergütung gibt. Mathias Küng 28.09.2021, 16.57 Uhr

Der bei der AGV versicherte aargauische Gebäudepark umfasst 232'000 Gebäude. Im Bild Häuser in Fisibach. Sandra Ardizzone / ZUR

Die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV), Bereich Feuer und Elementar, verfügt gemäss Jahresbericht per 31. Dezember 2020 über ein Vermögen von rund 1,14 Milliarden Franken. Als Hausbesitzer und Grossrat schätze er die Arbeit der AGV sehr, schreibt Grossrat Deniel Wehrli (SVP) in einer Interpellation. Der Grossteil der Häuser sei per Ende 2020 um rund 50 Prozent höher versichert als vor 20 Jahren, schreibt er weiter. In den letzten Jahren sei zudem der Brandschutzbereich stark verbessert worden.