Mehr Lohn für Mitarbeitende von KSA, KSB und PDAG

Aargau Mehr Lohn für Mitarbeitende der Kantonsspitäler und der Psychiatrischen Dienste Die Mitarbeitenden der Kantonsspitäler Aarau und Baden (KSA und KSB) sowie der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) erhalten mehr Lohn. Neben Lohnanpassungen werden auch die Zulagen erhöht. Die Sozialpartner hatten allerdings noch mehr gefordert. 10.02.2022, 11.41 Uhr

In den Kantonsspitälern Aarau und Baden und bei den Psychiatrischen Diensten gibt es künftig mehr Lohn. Lüthi/Spichale/Ardizzone

Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Situation investieren KSA, KSB und PDAG in ihre Mitarbeitenden, die mit ihrem Einsatz und Engagement Tag für Tag dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung und Betreuung erhalten. So heisst es in einer Mitteilung der drei Unternehmen am Donnerstag.